Dopo la Francia, anche il Belgio si schiera a fianco della Corte penale internazionale e del suo procuratore, Karim Khan. «I crimini commessi a Gaza devono essere perseguiti al più alto livello, indipendentemente da chi li commette. La lotta contro l'impunità ovunque vengono commessi crimini è una priorità per il Belgio », si legge in una nota postata su X dalla ministra degli Esteri Hadja Lahbib.



«La richiesta presentata dal procuratore della corte Karim Khan di arresto contro funzionari di Hamas ed Israele», prosegue la ministra, «è un passo importante nell'indagine sulla situazione in Palestina. Il Belgio continuerà a sostenere il cruciale lavoro della giustizia internazionale in modo da assicurare che i responsabili di ogni crimine debbano risponderne».