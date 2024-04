Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha sentito i ministri israeliani Yoav Gallant, della Difesa, e Benny Gantz, del Gabinetto di Guerra, per discutere in merito agli sforzi per garantire la sicurezza di Israele, consentire la negoziazione degli ostaggi a Gaza e aumentare gli aiuti umanitari ai civili palestinesi. Lo afferma in una nota il Dipartimento di Stato americano, evidenziando che Blinken "ha sottolineato l'importanza di adottare misure per allentare le tensioni nella regione"