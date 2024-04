Dopo l'annuncio del fine settimana riguardante il parziale ritiro delle truppe israeliane dalla Striscia di Gaza, in molti pensavano che si riuscisse ad arrivare a una tregua temporanea per il cessate il fuoco. Per tutta la serata di domenica 7 aprile sono continuati i colloqui al Cairo tra Hamas e il capo dei servizi segreti egiziani Abbas Kamel, ma l'ottimismo filtrato dalla stampa egiziana è stato ridimensionato questa mattina. Fonti israeliane hanno infatti ridimensionato la possibilità di un accordo imminente su Gaza nelle trattative indirette tra le parti in corso al Cairo, come avevano lasciato intendere alcune informazioni trapelate sui media. "Ancora non vediamo una intesa all'orizzonte", hanno detto. "La distanza tra le parti è ancora grade e ad ora non c'è stato nulla di rilevante".