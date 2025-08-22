L'Onu ha ufficialmente dichiarato lo stato di carestia a Gaza, la prima in Medio Oriente. Come ha sottolineato il comitato dell'Ipc (Integrated Food Security Phase Classification), la situazione è «catastrofica» per 500 mila persone nella Striscia.

Il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha affermato di aver approvato i piani dell'esercito (Idf) per «sconfiggere Hamas a Gaza», che comprendono l’invasione e l’occupazione di Gaza City con una nuova offensiva. «Le porte dell'inferno si apriranno presto sugli assassini e gli stupratori di Hamas a Gaza», ha scritto il ministro in un post su X. Dall’alba almeno 25 palestinesi sono stati uccisi a Gaza City, mentre un milione di persone sta cercando di mettersi al sicuro dopo gli ordini di evacuazione forzata.

Per oggi è attesa la risposta del premier Benjamin Netanyahu alla proposta di accordo già accettata da Hamas. La bozza è molto simile a quella presentata dall’inviato statunitense per il Medio Oriente, Steve Witkoff, e prevede una tregua di 60 giorni durante il quale ci sarà un rilascio graduale degli ostaggi e l’ingresso nella Striscia degli aiuti umanitari.

Il gruppo palestinese ha dato il suo ok in settimana, Netanyahu ha preso tempo ma ha anche detto che indipendentemente dalla tregua l’operazione a Gaza City proseguirà.

Onu: "Affamare i civili è un crimine di guerra" "Affamare la gente per scopi militari è un crimine di guerra". Lo ha dichiarato Volker Turk, Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, dopo il riconoscimento ufficiale dello stato di carestia nella Striscia di Gaza. Israele attacca l'Onu sul rapporto che decreta la carestia a Gaza Il Coordinatore delle Attività Governative nei Territori (Cogat) ha pubblicato una dura risposta al rapporto dell'Ipc sull'Indice di Sicurezza Alimentare a Gaza, che ha portato alla dichiarazione di una "epidemia di carestia" a Gaza City da parte dell'Onu. Il Cogat ha descritto il rapporto dell'Ipc come "falso e tendenzioso" e ha affermato che si basava su dati parziali di Hamas. "Questo è un rapporto destinato a creare una falsa rappresentazione e non a riflettere la realtà sul campo", si legge nella dichiarazione. Il documento di risposta afferma che il rapporto contiene "gravi lacune metodologiche e fattuali, l'uso di fonti di informazione distorte, una mancanza di accuratezza materiale e un cambiamento nei criteri che ne minano la credibilità" L'Onu ufficializza la carestia a Gaza L'Onu ha ufficialmente dichiarato lo stato di carestia a Gaza, la prima in Medio Oriente. Come ha sottolineato il comitato dell'Ipc (Integrated Food Security Phase Classification), la situazione è "catastrofica" per 500 mila persone nella Striscia. La carestia è stata ora confermata nel governatorato di Gaza City che copre circa il 20% della Striscia. Msf: Israele priva Gaza dell'accesso all'acqua "Israele sta deliberatamente privando dell'acqua la popolazione di Gaza", afferma Medici Senza Frontiere (Msf). "Nell'ambito del genocidio in corso, Israele nega ai palestinesi beni di prima necessità, tra cui acqua, cibo e assistenza sanitaria - si legge in un comunicato dell'organizzazione - Dopo 22 mesi di distruzioni e restrizioni dell'accesso alle infrastrutture idriche essenziali da parte di Israele, la quantità di acqua disponibile a Gaza è del tutto insufficiente. Organizzazioni come Msf sarebbero in grado di aumentare la quantità di acqua potabile, ma Israele sta bloccando le importazioni di prodotti essenziali per il trattamento dell'acqua. Dal giugno 2024, ogni dieci richieste di importazione di prodotti per la desalinizzazione dell'acqua, Msf ne ha vista approvata soltanto una". Gaza: almeno 30 palestinesi uccisi dall'alba Almeno 30 palestinesi sono stati uccisi in tutta Gaza dall'alba, 25 dei quali a Gaza City, dove sono in corso bombardamenti sempre più intensi, secondo fonti mediche citate da Al Jazeera. Katz: "A Gaza si apriranno le porte dell'inferno" l ministro della Difesa Israel Katz ha detto di aver approvato i piani dell'Idf per "sconfiggere Hamas a Gaza", mentre l'esercito si prepara a invadere Gaza City con una nuova offensiva. "Le porte dell'inferno si apriranno presto sugli assassini e gli stupratori di Hamas a Gaza, finché non accetteranno le condizioni poste da Israele per porre fine alla guerra, in primo luogo il rilascio di tutti gli ostaggi e il loro disarmo", ha sottolineato in un post sui social, ribadendo che se Hamas non capitolerà, Gaza City "diventerà come Rafah e Beit Hanoun", due città che sono state in gran parte ridotte in macerie dai bombardamenti israeliani

