Si è conclusa la cena tra il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e il premier israeliano Benjamin Netanyahu che si è tenuta alla Casa Bianca. I due leader hanno discusso, tra le altre cose, delle trattative per raggiungere una tregua a Gaza e dei risultati ottenuti con l’operazione militare contro i siti nucleari iraniani.

Non sono stati organizzati punti con la stampa. Il presidente Trump si è limitato a dire ai giornalisti che Hamas «vuole un cessate il fuoco» a Gaza, mentre il premier israeliano ha fatto sapere che Washington sta trovando paesi amici disposti ad accogliere i palestinesi. «Penso che il presidente Trump abbia avuto una visione brillante. Si chiama libera scelta. Se le persone vogliono rimanere, possono rimanere; ma se vogliono andarsene, dovrebbero poterlo fare», ha detto Netanyahu riferendosi al progetto di Trump che vuole deportare i gazawi per far diventare la Striscia la nuova Riviera del Medio Oriente.

Durante la cena Netanyahu ha consegnato al presidente statunitense la lettera con la quale ha candidato Trump al premio Nobel per la pace. La visita ha rappresentato anche un’occasione per discutere il futuro dei rapporti tra Israele e i paesi arabi in Medio Oriente. Netanyahu ha affermato che «abbiamo una opportunità storica per espandere gli Accordi di Abramo», costruendo una «pace allargata» tra Israele e tutti i suoi vicini.

Oggi ci sarà l’incontro tra il premier israeliano e il vicepresidente degli Stati Uniti, J. D. Vance, mentre a Doha sono ripresi i negoziati indiretti per il cessate il fuoco.

Sono ripresi a Doha i negoziati tra Israele e Hamas Sono ripresi questa mattina i negoziati indiretti a Doha tra Israele e Hamas con l'obiettivo di arrivare a un accordo di cessate il fuoco nella Striscia di Gaza dopo 21 mesi di guerra e ottenere il rilascio degli ostaggi ancora trattenuti nell'enclave palestinese. Lo ha dichiarato all'Afp una fonte palestinese vicina ai colloqui. "I negoziati indiretti proseguono questa mattina a Doha, con una quarta riunione in corso. le discussioni si concentrano ancora sui meccanismi di attuazione, in particolare sulle clausole relative al ritiro e agli aiuti umanitari", ha detto la fonte all'Afp La Turchia chiede ad Hamas di accettare la tregua La Turchia ha chiesto ad Hamas di accettare un cessate il fuoco che ponga fine alle operazioni militari israeliane e al genocidio in corso a Gaza. Un messaggio rilanciato questa mattina dal ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, che ha confermato che Ankara ha parlato con Hamas spingendo per un accordo. "Abbiamo incontrato i vertici di Hamas diverse volte prima della loro risposta. Siamo pronti a fare tutto il possibile con i nostri alleati per trovare una soluzione. Per noi la priorità è fermare il genocidio e permettere ai civili di accedere agli aiuti umanitari", ha detto Fidan. Haaretz: "Tregua tra Hamas e Israele concordata al 80-90 per cento" Un alto funzionario politico israeliano ha dichiarato alla stampa che l'80-90% dell'accordo di cessate il fuoco con Hamas è stato concordato, ma che i negoziati potrebbero richiedere più di qualche giorno. Lo riferisce il quotidiano israeliano Haaretz. Almeno 13 persone sono state uccise a Gaza dall'esercito israeliano Almeno 13 persone sono morte dall'alba di oggi a causa degli attacchi lanciati dalle forze israeliane in diverse zone della Striscia di Gaza. Lo riporta l'agenzia di stampa palestinese "Wafa", citando fonti sanitarie e precisando che tra i morti ci sono anche donne e bambini. L'ospedale Al Shifa ha riferito che quattro persone sono state uccise, tra cui un bambino, in un attacco israeliano contro un'abitazione a Tal al Hawa, nella città di Gaza. L'ospedale Al Ahli ha reso noto che due persone sono state uccise in un attacco nel quartiere Tuffah di Gaza. L'ospedale di Al Aqsa ha fatto sapere che una persona è stata uccisa e diverse altre sono rimaste ferite in un attacco a Deir el Balah. L'ospedale Nasser ha riferito di aver ricevuto i corpi di due persone uccise in un attacco con drone su una strada tra Khan Younis e Rafah. Quattro membri di una famiglia sono inoltre morti in un raid nel campo per sfollati di Al Mawasi, a Khan Younis. Gaza: uccisi 5 soldati dell'Idf e feriti altri 14 Sono cinque i soldati israeliani uccisi e altri 14 quelli feriti in seguito all'esplosione di un ordigno ieri sera a Beit Hanoun, nel nord di Gaza. Lo ha comunicato l'Idf, secondo quanto riportato dai media israeliani. Secondo quanto ricostruito dalle forze di difesa israeliane, i soldati sono stati colpiti dall'esplosione dell'ordigno piazzato sul ciglio di una strada poco dopo le 22 di ieri sera, mentre operavano a piedi e non erano a bordo di un veicolo. Tra i 14 feriti, due sono in gravi condizioni. Netanyahu: "Altri paesi daranno a abitanti Gaza un futuro migliore" Gli Stati Uniti sono "vicini a trovare diversi Paesi" che accoglieranno i palestinesi che desiderano lasciare la Striscia di Gaza devastata dalla guerra. Lo ha detto il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu rispondendo alle domande dei giornalisti prima della cena alla Casa Bianca con Donald Trump. "Penso che il presidente Trump abbia avuto una visione brillante. Si chiama libera scelta. Se le persone vogliono rimanere, possono rimanere; ma se vogliono andarsene, dovrebbero poterlo fare", ha aggiunto Netanyahu riferendosi al progetto di Trump sul ricollocamento dei palestinesi al di fuori di Gaza. Gaza "non dovrebbe essere una prigione. Dovrebbe essere un luogo aperto", ha sottolineato prima di aggiungere: "stiamo lavorando a stretto contatto con gli Stati Uniti per trovare Paesi che daranno ai palestinesi un futuro migliore". Intervenendo, Trump ha dichiarato ai giornalisti di aver avuto "un'ottima collaborazione" dai "Paesi limitrofi" sulla questione. "Qualcosa di buono accadrà", ha aggiunto il presidente americano. Netanyahu candida Trump al premio Nobel per la pace Durante la cena organizzata alla Casa Bianca, il premier ha presentato al presidente Usa il testo della lettera con la quale lo ha candidato al premio Nobel per la pace. Netanyahu ha affermato che "le nostre squadre, insieme, rappresentano una combinazione straordinaria per affrontare le sfide e sfruttare le opportunità: e il presidente ha già realizzato molte opportunità, costruendo la pace in una regione dopo l'altra". Netanyahu ha espresso "apprezzamento e ammirazione" per la "leadership globale" degli Stati Uniti, elogiando gli sforzi dell'amministrazione Trump per "costruire la pace in molte regioni del mondo, soprattutto in Medio Oriente".

