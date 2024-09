Nella giornata dell'11 settembre un bombardamento israeliano ha colpito una scuola a Nuseirat. La struttura ospitava circa migliaia palestinesi sfollati nella Striscia in cerca di un rifugio. Secondo una fonte medica della clinica al-Awda di Nuseirat, una delle due strutture in cui sono stati portati i morti e i feriti, ha dichiarato che 15 persone sono state uccise e 44 ferite. Tra le vittime ci sono anche sei dipendenti dell'Agenzia Onu per i rifugiati palestinesi Unrwa: "Questo è il più alto numero di morti tra il nostro personale in un singolo incidente", hanno detto i dipendenti. L'esercito israeliano ha dichiarato in un comunicato che le sue forze aeree hanno "effettuato un attacco di precisione contro i terroristi che operavano all'interno di un centro di comando di Hamas" nella scuola Al-Jouni. Secondo fonti vicine a Hamas nella scuola c'erano circa cinquemila sfollati