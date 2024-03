Il piano degli Stati Uniti prevederebbe la messa in sicurezza del confine con l’Egitto, l’isolamento di Rafah e il lancio di raid aerei mirati. Il tutto sarà gestito da un centro di controllo congiunto per coordinare le operazioni

Gli Stati Uniti provano a far cambiare i piani militari israeliani per evitare la tanto annunciata operazione nel sud della Striscia a Rafah, che rischierebbe di creare una crisi umanitaria senza precedenti. Secondo quanto riporta l’emittente pubblica israeliana Kan, durante la visita a Washington del ministro della Difesa Yoav Gallant il generale americano Charles Q. Brown Jr. ha presentato al capo di Stato maggiore israeliano, Herzi Halevi, una proposta alternativa all’invasione via terra.

Il piano prevederebbe la messa in sicurezza del confine con l’Egitto, l’isolamento di Rafah e il lancio di raid aerei mirati. Il tutto sarà gestito da un centro di controllo congiunto tra Stati Uniti e Israele per coordinare le operazioni.

Le operazioni nella Striscia

Non è ancora arrivata una risposta pubblica da parte del governo guidato da Benjamin Netanyahu che ha più volte annunciato di non voler fare marcia indietro nonostante una risoluzione delle Nazioni unite con la quale si chiede un cessate il fuoco fino alla fine del mese di Ramadan (9 aprile).

Secondo Hamas, infatti, negli ultimi 13 giorni sono morte più di 400 persone tra cui anche pazienti, sfollati e personale sanitario durante l’assedio delle forze armate israeliane all’ospedale al-Shifa di Gaza city, la struttura sanitaria più grande della Striscia. Solo nell’ultima notte i raid aerei avrebbero ucciso 75 persone, tra cui anche donne e bambini. A riportare la notizia è il ministero della Salute di Gaza, controllato da Hamas, secondo cui dal 7 ottobre scorso sono morte 32.782 palestinesi.

Diplomazia

Durante un incontro al Cairo i ministri degli Esteri di Egitto, Giordania e Francia hanno lanciato un appello per un «cessate il fuoco immediato e permanente» e il rilascio di tutti gli ostaggi.

Il ministro francese Stephan Sejourne ha anche annunciato che l’Eliseo presenterà una proposta di risoluzione al Consiglio di sicurezza dell’Onu per chiedere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e allo stesso tempo prevedere una soluzione politica della guerra in corso tra Hamas e Israele.

Il governo libanese, invece, presenterà una denuncia «urgente» al Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per l’attacco contro un gruppo di osservatori internazionali della missione Unifil avvenuto lungo il confine con Israele e attribuito a Tel Aviv.

Secondo Beirut si è trattata di una violazione del '«diritto internazionale e umanitario». Nell’attacco sono rimasti feriti una cilena, un norvegese, un australiano e un traduttore libanese. Fortunatamente non ci sono vittime. Israele ha negato ogni responsabilità.

© Riproduzione riservata