Gli Stati Uniti non vogliono l'evacuazione dei civili a Rafah a meno che «non sia per fare ritorno a casa». Lo ha detto il portavoce del dipartimento di Stato americano Matthew Miller in un incontro con la stampa. «Non pensiamo che esista un modo efficace per evacuare 1,4 milioni di palestinesi. Non c'è modo di condurre un'operazione a Rafah che non provochi danni eccessivi ai civili e non ostacoli gravemente la fornitura di assistenza umanitaria», ha detto Miller, ribadendo la posizione più volte espressa dall'amministrazione Biden.