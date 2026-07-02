Mille giorni di guerra a Gaza: è la strage dei bambini

Il terribile bilancio di Save the Children: «Dal 7 ottobre 2023 a oggi, nella Striscia sono stati uccisi almeno 21mila minori, ma la cifra reale, probabilmente è molto più alta, dato l’ignoto numero di sepolti sotto le macerie». Non solo: oltre 800mila bambini e adolescenti sono sfollati. Cioè l'80 per cento dei minori di Gaza

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Sono passati mille giorni a Gaza. Mille giorni di guerra, distruzione totale, morte, sofferenza. E dopo tanto tempo, uno dei dati che fa più orrore è quello dei bambini ammazzati. «Dal 7 ottobre 2023 a oggi, nella Striscia di Gaza sono stati uccisi almeno 21mila minori, ma la cifra reale probabilmente è molto più alta, dato l’ignoto numero di sepolti sotto le macerie». A dirlo è Save the Children che in questi anni di guerra ha supportato la popolazione, in particolare i più piccoli e che ha, qu