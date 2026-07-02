La denuncia di Save the Children

Mille giorni di guerra a Gaza: è la strage dei bambini

Minori sfollati dopo un raid israeliano contro Gaza City
Minori sfollati dopo un raid israeliano contro Gaza City
Minori sfollati dopo un raid israeliano contro Gaza City
Bianca Senatore
Segui Domani su Google
02 luglio 2026 • 17:09

Il terribile bilancio di Save the Children: «Dal 7 ottobre 2023 a oggi, nella Striscia sono stati uccisi almeno 21mila minori, ma la cifra reale, probabilmente è molto più alta, dato l’ignoto numero di sepolti sotto le macerie». Non solo: oltre 800mila bambini e adolescenti sono sfollati. Cioè l'80 per cento dei minori di Gaza 

Sono passati mille giorni a Gaza. Mille giorni di guerra, distruzione totale, morte, sofferenza. E dopo tanto tempo, uno dei dati che fa più orrore è quello dei bambini ammazzati. «Dal 7 ottobre 2023 a oggi, nella Striscia di Gaza sono stati uccisi almeno 21mila minori, ma la cifra reale probabilmente è molto più alta, dato l’ignoto numero di sepolti sotto le macerie». A dirlo è Save the Children che in questi anni di guerra ha supportato la popolazione, in particolare i più piccoli e che ha, qu

Bianca Senatore
Bianca Senatore
Bianca Senatore

Giornalista freelance. Dal 2020 percorre alcuni tratti delle rotte migratorie per mettersi, anche se per pochi km, nelle scarpe di chi scappa da guerre, tirannie, fame, distruzioni e soprusi. Ha parlato con uomini e donne, con trafficanti, con mediatori, con attivisti e samaritani. Dal Mediterraneo centrale alla rotta balcanica. Dalle isole dell’Egeo al deserto algerino. Dalla Turchia al confine italo-francese. Sempre sulla strada, per scrivere e mostrare cosa avviene sotto i nostri occhi. Si occupa anche di nord Africa e di Medio Oriente. Si occupa del conflitto israelo-palestinese ed è stata a Gaza nel 2015.