Otto bambini e due donne di una stessa famiglia sono morti in un raid aereo israeliano. Iniziano i raduni dei palestinesi per ricordare l’anniversario della Nakba, l’esodo di 700mila palestinesi dopo la guerra del 1948. Il ministro della Difesa Gantz incontra i dirigenti di Fb e Tik Tok per diminuire la violenza in rete

Un’altra notte di guerra e scontri a Gaza e Cisgiordania. Oramai si

è persa la conta dei missili partiti da Israele e Hamas dopo l'escalation militare iniziata il 10 maggio. Inevitabilmente, sale anche il bilancio delle vittime. Gli ultimi dati recitano 139 decessi tra i palestinesi (di cui 31 bambini) e 9 tra gli israeliani (due bambini).

Fonti mediche di Gaza hanno riferito che dieci persone appartenenti alla stessa famiglia sono stata uccise in un attacco aereo israeliano sulla Striscia di Gaza occidentale. Otto bambini e due donne. Si trovavano in un edificio crollato in seguito a un attacco aereo dell’aviazione militare israeliana, nel campo profughi di Shati.

L’agenzia di stampa palestinese Wafa ha riferito che un uomo di 35 anni è morto e altre persone sono rimaste ferite dopo un attacco aereo compiuto da Israele con un drone sul campo profughi di a-Bureji a Gaza. Un uomo di 50 anni sarebbe invece morto durante l’attacco missilistico a Ramat Gan, nella periferia est di Tel Aviv e altre persone sarebbero rimaste ferite.

A Ramallah e nella West Bank sono cominciati ritrovi di cittadini palestinesi in occasione della ricorrenza della Nakba, l’esodo di 700mila palestinesi che sono stati costretti a lasciare le loro case dopo la prima guerra tra arabi e israeliani del 1948.

Sono diversi i tunnel e gli edifici dell’intelligence militari di Hamas colpiti nella notte, mentre nelle città israeliane e in quelle miste si sono intensificati episodi di violenza. Veri e propri squadroni girano alla ricerca dell’arabo o l’ebreo. La polizia israeliana dice di aver arrestato 43 sospetti durante un’altra notte di intensi disordini nella città centrale israeliana di Lod.

Per cercare di allentare le tensioni il ministro della Giustizia, Benny Gantz, ha incontrato di dirigenti di alcuni social network come Facebook e TikTok chiedendogli di intervenire per rimuove i contenuti che incitano alla violenza. «Queste sono misure che impediranno direttamente la violenza che viene intenzionalmente fomentata attraverso i social media da elementi estremisti che cercano di fare danni al nostro paese. Siamo in un momento di emergenza sociale, e ci aspettiamo la vostra assistenza», ha detto Gantz. Ma l’escalation militare non sembra finire. In un altro incontro con il capo di stato maggiore dell’esercito israeliano Gantz ha affermato di aver discusso le prossime mosse della campagna militare.

La situazione è tesa anche al confine con la Giordania dove nella giornata di ieri si sono radunati migliaia di giovani manifestanti per protestare contro l’intervento militare dell’esercito israeliano. Hanno provato a oltrepassare le barricate del confine. «Con lo spirito e il sangue, ti riscatteremo, o Aqsa!», ha intonato la folla, riferendosi all’attacco da parte della polizia israeliana avvenuto lo scorso week end all’interno della sacra moschea situata nella Città Vecchia di Gerusalemme.

Sul fronte diplomatico per domani è previsto l’incontro del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite. Nel frattempo nella serata di ieri l’ufficio del presidente palestinese Abu Mazen ha rilasciato una dichiarazione: «Il presidente chiede all’amministrazione degli Stati Uniti di intervenire immediatamente e rapidamente per fermare questa aggressione israeliana in modo che le cose non vadano fuori controllo».

il vicesegretario americano per gli affari israeliani e palestinesi Hady Amr è arrivato a Tel Aviv per avviare dei colloqui con le parti e porre fine alle violenze in corso con Gaza.

Le reazioni all’estero

Per la giornata di oggi in Piazza dell’Esquilino a Roma si terrà una manifestazione in solidarietà per la Palestina, dopo quella tenuta mercoledì scorso dalla Comunità ebraica della capitale a cui hanno partecipato vari esponenti politici che si sono schierati al fianco di Israele.

In Germania si sono diffusi vari episodi di violenza e proteste fuori dalle sinagoghe dove sono state anche bruciate delle bandiere israeliane. «Chiunque attacca una sinagoga o deturpa simboli ebraici dimostra che per lui non si tratta di criticare uno stato o le politiche di un governo, ma di aggressione e odio verso una religione e le persone che vi appartengono», ha detto Steffen Seibert il portavoce della cancelliera Angela Merkel, aggiungendo: «La nostra democrazia non tollererà manifestazioni antisemite».

In Bangladesh si sono tenute delle proteste fuori la moschea di Baitul Mokarram, la più importante di Dhaka. Sono stati esposti cartelloni con la scritta «Boicottare lo stato terrorista Israele» e intonati canti «Abbasso Israele». I rapporti tra Bangladesh e Israele sono molto delicati, infatti, il paese è uno dei 28 stati membri delle Nazioni unite che non riconosce lo stato di Israele. Una recente inchiesta di Al Jazeera ha invece messo in luce gli acquisti dell’esercito del Bangladesh di alcuni sistemi spia comprati da aziende israeliane.

