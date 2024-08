Venerdì riprende il ciclo di colloqui in Qatar per raggiungere l’accordo di un cessate il fuoco a Gaza. I mediatori hanno definito la prima giornata «costruttiva». Per gli Stati Uniti l’attacco dei coloni israeliani contro i civili palestinesi in Cisgiordania è una «violenza inaccettabile»

La ripresa dei negoziati a Doha per raggiungere una tregua nella Striscia di Gaza, evitare la rappresaglia iraniana e consentire l’arrivo degli aiuti alla popolazione, avviene dopo le condanne da parte degli Stati Uniti al sanguinoso attacco da parte dei coloni in Cisgiordania nel villaggio di Jit. Un morto, un ragazzo palestinese di 23 anni, e un ferito grave è il bilancio di quella che la Casa Bianca definisce una «violenza inaccettabile».

«Gli attacchi dei coloni violenti contro i civili palestinesi in Cisgiordania sono inaccettabili e devono cessare», si legge in una dichiarazione del portavoce Usa del Consiglio di Sicurezza Nazionale al The Times of Israel. E aggiunge che «le autorità israeliane devono adottare misure per proteggere tutte le comunità. Questo comprende anche intervenire in tempo per fermare la violenza e chiamare a risponderne tutti gli autori».

L’attacco è stato condannato anche dal presidente israeliano Isaac Herzog che è arrivato a definirlo pogrom: «Condanno fermamente il pogrom in Samaria», ha scritto su X usando il nome della provincia biblica corrispondente alla Cisgiordania settentrionale. Il primo ministro Benjamin Netanyahu ha assicurato in una nota che «i responsabili di eventuali atti criminali saranno arrestati e perseguiti».

I negoziati

Ricomincia oggi un nuovo ciclo di colloqui a Doha, in Qatar, per raggiungere l’accordo per un cessate il fuoco, dopo che i mediatori di Qatar, Egitto e Stati Uniti hanno definito la giornata di ieri «costruttiva».

Il portavoce del ministero degli Esteri qatariota Majed al-Ansari ha confermato che l’incontro a Doha tra i mediatori proseguirà riprendendo oggi. Lo riporta Qna, l’agenzia di stampa del Qatar. «Gli sforzi dei mediatori dello stato del Qatar, della repubblica araba d’Egitto e degli Stati Uniti d’America sono in corso», si legge in un post su X dell’agenzia di stampa che cita al-Ansari. «I negoziatori», prosegue il post, «sono risoluti nel loro impegno ad andare avanti negli sforzi per raggiungere un cessate il fuoco nella Striscia, che faciliterebbe il rilascio degli ostaggi [israeliani] e consentirebbe l’ingresso della maggior quantità possibile di aiuti umanitari a Gaza».

Gli incontri sono iniziati giovedì con la partecipazione dei capi delle agenzie di intelligence israeliane Mossad, con il direttore David Barnea, e Shin Bet, con la sua figura di vertice Ronen Bar. In rappresentanza di Tel Aviv sarà presente anche l’inviato militare, il generale Nitzan Alon.

Hamas invece non ha inviato rappresentanti e ha precisato che le consultazioni con i mediatori avverranno alla fine della sessione di negoziati. Per gli Stati Uniti prendono invece parte il direttore della Cia, Bill Burns, e l’inviato per il Medio Oriente, Brett McGurk.

Il Qatar ha inviato il primo ministro Mohammed bin Abdulrahman al Thani e l’Egitto il capo dell’intelligence, Abbas Kamel.

Campi profughi

Sono stati uccisi sei civili palestinesi in un attacco aereo israeliano diretto al campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza, che ha provocato anche diversi feriti, secondo quanto riporta l’agenzia di stampa palestinese Wafa. La Mezzaluna Rossa Palestinese (Prcs) ha confermato di aver recuperato i corpi di sei persone uccise e di altri feriti, trasportati all’ospedale indonesiano nella città di Beit Lahia. Una persona è invece stata uccisa in un attacco nel campo profughi di Nuseirat.

Trump: «Netanyahu vinca rapidamente»

L’ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alle elezioni di novembre Donald Trump ha esorato il premier israeliano Benjamin Netanyahu a «ottenere rapidamente la vittoria perché le uccisioni a Gaza devono finire». Lo ha affermato in una conferenza stampa tenuta giovedì nello stato Usa del New Jersey.

Il candidato repubblicano ha poi negato di aver incoraggiato Netanyahu a non accettare un accordo di cessate il fuoco con Hamas e ha dichiarato: «ho incoraggiato [il premier israeliano] a farla finita. Deve finire in fretta. Ottenere la vittoria e farla finita. Deve finire, le uccisioni devono finire».

In un evento successivo sull’antisemitismo Trump ha criticato gli appelli per una tregua dell’avversaria democratica Kamala Harris: «Fin dall’inizio ha lavorato per legare le mani dietro la schiena a Israele, chiedendo sempre un cessate il fuoco immediato», ha detto riferendosi a Harris. Un atteggiamento che, secondo Trump, «darebbe solo ad Hamas il tempo di riorganizzarsi e lanciare un nuovo attacco in stile 7 ottobre».

L’ex presidente ha assicurato che darà a Israele «il sostegno di cui ha bisogno per vincere, ma voglio che vinca velocemente».

