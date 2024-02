EPA

Il piano per Gaza post guerra è stato presentato ieri sera al gabinetto di sicurezza dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, per la prima volta formalmente dopo oltre 4 mesi dall'inizio dell'offensiva militare sulla Striscia. Lo riferiscono i media israeliani. In base al documento presentato nella notte, l'obiettivo di Israele è l'installazione di "funzionari locali" nella Striscia, che non siano legati al terrorismo. Il piano però non fa alcun riferimento all'Autorità palestinese ma si limita a parlare di funzionari locali con «esperienza amministrativa», non legati a «paesi o entità che sostengono il terrorismo».

Gli obiettivi a breve termine nel piano rimangono invariati: distruggere le capacità militari e le infrastrutture governative di Hamas e della Jihad islamica, garantire il rilascio degli ostaggi israeliani e prevenire minacce per Israele. Secondo il documento presentato da Netanyahu, Tel Aviv avrà la libertà di operazione militare a Gaza, con una zona cuscinetto per contrastare il contrabbando tra Egitto e Gaza. Ma l'Egitto ha espresso riserve sulla presenza di militari israeliani lungo il confine, mentre gli Stati Uniti hanno offerto la loro collaborazione. In base al piano, Israele manterrà il controllo della sicurezza anche sulla Cisgiordania.