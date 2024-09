Il sito israeliano Serugim ha diffuso un video che mostra le forze israeliane mentre asfaltano una strada lungo il corridoio di Philadelphia, nel sud della striscia di Gaza, un'area per cui il primo ministro Netanyahu ha spinto molto affinché rimanesse sotto il controllo israeliano. Secondo Serugim questa strada servirà per consentire un accesso più veloce per le truppe israeliane ad aree strategiche, come il confine egiziano.