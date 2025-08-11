Quattro giornalisti di Al Jazeera sono stati uccisi a Gaza City in quello che la direzione dell'ospedale al Shifa ha definito un "attacco mirato" contro una tenda adibita alla stampa posta all'esterno del nosocomio. Tra le vittime figura Anas al Sharif, 28 anni, noto corrispondente di Al Jazeera Arabic, insieme al collega Mohammed Qreiqeh e agli operatori video Ibrahim Zaher e Mohammed Noufal.

Poco prima di morire, al Sharif aveva pubblicato sui social un video e un messaggio in cui descriveva "bombardamenti incessanti" sull'area orientale e meridionale di Gaza City. In una nota, le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno affermato che il giornalista "dirigeva una cellula di Hamas e preparava attacchi missilistici contro civili e truppe israeliane", dichiarando di possedere "prove documentali" della sua appartenenza al movimento palestinese.

Al Jazeera aveva recentemente denunciato una "campagna di incitamento" dell'esercito israeliano contro i suoi reporter a Gaza, respingendo come false le accuse di appartenenza ad Hamas. Secondo il Comitato per la protezione dei giornalisti (Cpj), da ottobre 2023 oltre 200 operatori dei media sono stati uccisi nella Striscia di Gaza, inclusi diversi reporter e familiari di Al Jazeera.