nella striscia almeno altri 400 edifici a rischio

Crolla un palazzo a Gaza, è strage di bambini: l’Idf uccide anche quando non bombarda

Giovanni Legorano
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16 settembre 2026 • 20:24

All’alba crolla un condominio danneggiato dai raid dell’Idf: «Qui vivevano almeno dieci famiglie». I soccorsi scavano a mani nude, ci sono almeno altri 400 edificio a rischio. Israele potrà contare adesso su una megafornitura di bombe americane da 2,8 miliardi di dollari. Ma Vance giura: «La nostra politica mediorientale non è subordinata a Tel Aviv»

Un condominio di Gaza City danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato nelle prime ore di ieri uccidendo almeno 20 palestinesi, tra cui sei bambini, e ferendone altri 14. Secondo la protezione civile della Striscia di Gaza, che nel pomeriggio continuava a setacciare i resti dell’edificio di sei piani, ci sarebbero un altro centinaio di persone intrappolate sotto le macerie. Un video girato sul posto mostra i soccorritori intenti a estrarre due persone da sotto un muro crollato. Un altro,

Giovanni Legorano
Giovanni Legorano
Giovanni Legorano

Giornalista. Ha lavorato come corrispondente per il Wall Street Journal, coprendo il sud Europa per 12 anni. Ora scrive per Domani e varie realtà editoriali internazionali, tra cui The telegraph e l'FT group