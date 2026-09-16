Crolla un palazzo a Gaza, è strage di bambini: l’Idf uccide anche quando non bombarda

All’alba crolla un condominio danneggiato dai raid dell’Idf: «Qui vivevano almeno dieci famiglie». I soccorsi scavano a mani nude, ci sono almeno altri 400 edificio a rischio. Israele potrà contare adesso su una megafornitura di bombe americane da 2,8 miliardi di dollari. Ma Vance giura: «La nostra politica mediorientale non è subordinata a Tel Aviv»

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Un condominio di Gaza City danneggiato dai bombardamenti israeliani è crollato nelle prime ore di ieri uccidendo almeno 20 palestinesi, tra cui sei bambini, e ferendone altri 14. Secondo la protezione civile della Striscia di Gaza, che nel pomeriggio continuava a setacciare i resti dell’edificio di sei piani, ci sarebbero un altro centinaio di persone intrappolate sotto le macerie. Un video girato sul posto mostra i soccorritori intenti a estrarre due persone da sotto un muro crollato. Un altro,