Almeno quattro persone sono state uccise e almeno trenta sono rimaste ferite, secondo quanto riportato dalla CNN, dopo una sparatoria avvenuta nel liceo Apalachee High School a Winder, in Georgia, a circa 80 chilometri da Atlanta. Le immagini riprese dall'elicottero della WSB-TV mostrano decine di veicoli delle forze dell'ordine e di emergenza nei pressi della scuola, che è stata chiusa ed è circondata dalla polizia. Gli studenti sono stati riuniti nello stadio dell’istituto.

Le autorità locali hanno fatto sapere che c'è un sospettato in custodia e che gli studenti sono stati evacuati. Non ci sono al momento altre informazioni sull’identità della persona sottoposta a fermo. Secondo alcune testimonianze, le chiamate e i messaggi all'ufficio dello sceriffo della contea di Barrow e alla scuola non hanno ricevuto risposta immediata.

«Ho indirizzato tutte le risorse disponibili per rispondere all'incidente e invito tutti i georgiani a unirsi alla mia famiglia nel pregare per la sicurezza di coloro che frequentano le nostre aule, sia nella contea di Barrow che in tutto lo stato», ha affermato il governatore della Georgia Brian Kemp.

L'ufficio dello sceriffo della contea di Barrow ha fatto sapere che ci sono delle «vittime», anche se al momento non è possibile fornire dettagli sul numero preciso o sulle loro condizioni. Gli ospedali della zona hanno riferito che diverse persone colpite da colpi di arma da fuoco sono state ricoverate. Almeno uno dei feriti è stato portato via in eliambulanza.«Non possiamo più accettare le stragi negli Stati Uniti, non sono normali. Quando è troppo è troppo», ha detto il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.

La Apalachee High School conta circa 1.900 studenti. Secondo le informazioni diffuse dal sistema scolastico locale, è stata aperta nel 2000 ed è la seconda scuola superiore pubblica più grande della contea di Barrow. Prende il nome dal fiume Apalachee, che si trova all'estremità meridionale della contea.

