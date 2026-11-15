Il lavoro oscuro dei reporter a Kiev: ecco le prove dei crimini russi

In Ucraina il tema, per l’esperto francese Téqui, è «documentare le “evidenze”» delle atrocità commesse dall’esercito di Mosca. Nel paese si è riunito un gruppo di giornalisti. «La credibilità è la vera arma contro la mistificazione mediatica», dice Chauvel
Mentre l’inviato americano Steve Witkoff chiama Putin «umanitario», due immagini diventano virali. Una madre, estratta viva dalle macerie, indica con le dita l’età della figlia morta sotto le bombe: sette anni. L’attacco a un condominio uccide 23 persone. Pochi giorni dopo, sotto le macerie di un altro condominio, i corpi di una madre e di una figlia sono ancora stretti per mano. Altri 17 morti. Quanto valgono queste immagini, destinate a perdersi nel mare magnum digitale? A cosa servono? Per di