Giornalisti nel mirino dell’esercito israeliano: a Gaza la tregua è apparente

true false

A Gaza non smette di piovere e la bufera di vento degli ultimi giorni ha sconquassato quelle poche tende rimaste in piedi dopo il primo assaggio della tempesta Byron. Ci sono ancora acqua e fango ovunque, mentre nei campi profughi giacciono una miriade di aste spezzate, e brandelli di teli. In migliaia, nelle scorse 72 ore, hanno perso anche quel po’ che avevano e adesso sono alla ricerca di un nuovo giaciglio, magari più resistente al vento e alla grandine. «In tanti sono stati costretti a spos