l’ondata anti-trump e la lezione di Minneapolis

Gli attivisti Usa si mobilitano: manuale di resistenza all’Ice

Mattia Ferraresi
31 gennaio 2026 • 19:10

I tragici fatti del Minnesota spingono la mobilitazione in altre “città santuario” prese di mira. Reti di avvocati, osservatori, app per segnalare i movimenti e azioni di solidarietà civile

Quando il 10 gennaio gli agenti dell’Ice sono arrivati nel quartiere di Cedar-Riverside a Minneapolis hanno trovato decine di residenti che bloccavano le strade. Il corteo di mezzi federali è rimasto fermo per ore. La scena si è ripetuta nei giorni successivi in tutta la città, con pacifici blocchi stradali, sit-in, residenti che circondano le auto sospette dell’Ice, osservatori che prendono nota dei veicoli senza targa. Dietro queste manifestazioni visibili c’è una rete che non si vede fatta di

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)