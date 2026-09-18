Gli Houthi respingono la tregua di Riad ma Trump insiste: «Vogliono un’intesa»

Mentre i ribelli avanzano, i sauditi annunciano di essere «pronti operativamente» per garantire la navigazione. La grande fuga dallo Yemen: almeno in 100mila fuggono dal paese in guerra. L’Iran non indietreggia da Hormuz: colpita una petroliera al largo dell’Oman
Questa crisi mediorientale, già nera come il petrolio, rischia di tingersi di una tonalità ancora più scura. La guerra degli Stretti bussa alle porte dell’Europa: ieri la compagnia petrolifera nazionale saudita Aramco ha comunicato a due clienti europei che, dal prossimo mese, le forniture di greggio non arriveranno. È una delle conseguenze più concrete, plastiche e immediate di un conflitto che nessuno sa più risolvere e, in particolare, del raid condotto con droni dalle milizie filo Teheran co