Gli Houthi respingono la tregua di Riad ma Trump insiste: «Vogliono un’intesa»

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Questa crisi mediorientale, già nera come il petrolio, rischia di tingersi di una tonalità ancora più scura. La guerra degli Stretti bussa alle porte dell’Europa: ieri la compagnia petrolifera nazionale saudita Aramco ha comunicato a due clienti europei che, dal prossimo mese, le forniture di greggio non arriveranno. È una delle conseguenze più concrete, plastiche e immediate di un conflitto che nessuno sa più risolvere e, in particolare, del raid condotto con droni dalle milizie filo Teheran co