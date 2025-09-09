L'imbarcazione è la Family Boat, una delle principali della flotta, che ospita fra gli altri anche l’attivista svedese Greta Thunberg. Secondo gli attivisti un drone avrebbe lanciato un ordigno esplosivo a bordo. Indagano le autorità tunisine

Un’imbarcazione della Global Sumud Flotilla con a bordo attivisti e aiuti umanitari diretta alla volta di Gaza è stata colpita mentre si trovava in acque tunisine. Secondo chi era a bordo, l’imbarcazione sarebbe stata attaccata da un drone con una bomba, la quale successivamente ha provocato l’incendio. Non sono segnalati morti o feriti, anche se ci sono stati molti danni materiali. L'imbarcazione in questione è la Family Boat, una delle principali della flotta, che ospita fra gli altri anche l’attivista svedese Greta Thunberg.

«Secondo i primi accertamenti - è stato il commento di un portavoce della Guardia nazionale tunisina - un incendio è divampato nel vano dove si trovano i giubbotti di salvataggio di una nave ancorata a 50 miglia dal porto di Sidi Bou Said e proveniente dalla Spagna». Gli inquirenti locali hanno però negato che l'incendio sia stato provocato da un drone, tuttavia le indagini sono ancora in corso.

Secondo la Flotilla sono «atti di aggressione volti a far deragliare la missione». Durante la notte, l'attivista brasiliano Thiago Avila ha pubblicato su Instagram un video di un altro membro della flottiglia che affermava di aver visto un drone. «Era al 100 per cento un drone che sganciava una bomba», ha detto l'attivista Miguel. La Flotilla ha pubblicato un video ripreso da una telecamera di sorveglianza dell'imbarcazione, che - a suo dire - renderebbe evidente l'azione di un drone. In questo video si sente un ronzio. Poi si vede un militante che alza lo sguardo, esclama qualcosa e fa un passo indietro, prima di un'esplosione.

Non è la prima volta un’imbarcazione della Flotilla viene attaccata. Lo scorso maggio la barca a vela Al Damir stava per raggiungere Gaza mentre è stata colpita da due droni militari a largo di Malta.

Anche a maggio è successo. Al largo di Malta, la Al Damir, la prima barca a vela della Flotilla che abbia tentato di raggiungere Gaza quest’anno, è stata colpita da due droni militari al largo di Malta e irreparabilmente danneggiata.

Le navi della Global Sumud Flotilla dovrebbero raggiungere la Striscia di Gaza a metà settembre per consegnare aiuti umanitari, dopo che due tentativi sono stati bloccati da Israele a giugno e luglio.

Nel frattempo l’esercito israeliano ha ordinato per la prima volta di evacuare Gaza City a tutti i suoi 900 mila residenti.

La relatrice Onu Albanese incontra gli attivisti della Flotilla Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite sulla situazione dei diritti umani nei Territori palestinesi occupati, ha preso la parola nelle iniziative pubbliche legate alla Global Sumud Flotilla e si è poi recata alla sede nazionale del sindacato Unione generale tunisina del lavoro (Ugtt) , in piazza Mohamed Ali, dove è stata ricevuta dal segretario generale Noureddine Taboubi. Lo riportano i media locali che mostrano Albanese parlare davanti ai partecipanti della Global Sumud Flotilla per Gaza davanti alla storica sede dell'Ugtt che nei giorni scorsi ha ospitato sessioni di formazione per i volontari della Flotilla in partenza per Gaza. Albanese ha definito gli attivisti "un esempio di umanità", ribadendo la richiesta di corridoi umanitari e di uno sforzo internazionale per porre fine alle violazioni contro i civili palestinesi. Successivamente, il segretario dell'Ugtt ha annunciato la candidatura di Francesca Albanese al Premio Nobel per la Pace, scrive il sindacato sui propri canali. Cinque grattacieli abbattuti a Gaza in 72 ore Sono cinque i grattacieli di Gaza distrutti dall'esercito israeliano nelle ultime 72 ore. Secondo quanto riferisce l'agenzia di Difesa Civile della Striscia, controllato da Hamas, gli edifici rasi al suolo, ospitavano circa 4.100 persone in 209 appartamenti. L'Idf, dal canto suo, afferma che gli edifici sono stati utilizzati da Hamas per condurre operazioni contro le truppe, compresa la sorveglianza, e i residenti degli edifici sono stati avvertiti prima degli attacchi. L'Idf ordina l'evacuazione di tutta Gaza City Per la prima volta l'esercito israeliano ha emesso un ordine di evacuazione generale per tutti i residenti di Gaza city. Dove l'Idf stima che ci siano ancora circa 900mila persone, nonostante in migliaia (circa centomila) abbiano già lasciato la città e le aree circostanti nei giorni scorsi. L'avviso di evacuazione è arrivato anche con lancio di volantini e messaggi sui cellulari. L'esercito ritiene che a Gaza city Hamas stia tenendo prigionieri 8-10 ostaggi. L'annuncio di evacuazione diffuso dal portavoce dell'esercito fornisce anche un numero di telefono "per segnalare i posti di blocco istituiti da Hamas o i suoi tentativi di impedire l'evacuazione". Il video dell'attacco pubblicato dalla Global Sumud Flotilla L'organizzazione Global Sumud Flotilla ha pubblicato filmati delle telecamere di sicurezza a bordo della nave 'Family' che "confermano l'attacco di un drone" stanotte contro una delle imbarcazioni dirette a Gaza. Nei video messi on line su X si vede una persona a bordo dell'imbarcazione che all'improvviso guarda in alto spaventata, prima di un rumore sordo e di una fiammata; poi il panico sulla nave, con un'altra persona che grida "incendio, incendio" e la prima che dice "siamo stati colpiti". Gli organizzatori della spedizione diretta a Gaza hanno dichiarato che tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro. Global Sumud Flotilla: "Una nostra imbarcazione è stata colpita da un drone sospetto" Gli organizzatori di "Global Sumud Flotilla" diretta a Gaza che trasportava aiuti umanitari e attivisti filo-palestinesi hanno dichiarato che una delle sue imbarcazioni è stata colpita da un sospetto drone, ma che nessuno è rimasto ferito. "La Global Sumud Flotilla (GSF) conferma che una delle imbarcazioni principali... che trasportava membri del comitato direttivo della GSF, è stata colpita da quello che si sospetta essere un drone", hanno dichiarato gli organizzatori in un comunicato sui social media, aggiungendo che "tutti i passeggeri e l'equipaggio sono al sicuro"

© Riproduzione riservata