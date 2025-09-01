Gli attivisti saranno arrestati e detenuti nelle prigioni israeliane di Ketziot e Damon, le stesse che sono utilizzate per i terroristi. «Non permetteremo che chi sostiene il terrorismo viva nell'agiatezza. Dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni», ha detto il ministro

Mentre dai porti di Spagna e Italia partono le navi che hanno aderito alla Global Sumud Flottilla per portare aiuti umanitari nella Striscia di Gaza, le autorità israeliane stanno preparando un piano per fronteggiare gli attivisti internazionali.

Secondo quanto riporta il Jerusalem Post, il ministro israeliano per la Sicurezza nazionale, l’esponente dell’estrema destra Itamar Ben-Gvir, ha annunciato di aver presentato al governo un piano contro la Global Sumud Flotilla. Gli attivisti saranno arrestati e detenuti nelle prigioni israeliane di Ketziot e Damon, le stesse che sono utilizzate per i terroristi. Saranno detenuti in condizioni rigorose solitamente riservate ai prigionieri di sicurezza.

Secondo Ben Gvir la flottilla, nonostante le sue dichiarate intenzioni umanitarie, rappresenta un tentativo di minare la sovranità di Israele e di sostenere Hamas a Gaza. «Il piano proposto stabilisce misure volte a rafforzare la posizione incrollabile di Israele nel salvaguardare i propri confini e garantire la sicurezza nazionale», ha affermato. «Non permetteremo che chi sostiene il terrorismo viva nell'agiatezza. Dovranno affrontare le conseguenze delle loro azioni», ha aggiunto.

Intanto, continua a far discutere il piano per il futuro di Gaza visionato dal Washington Post, che prevede lo sfollamento della popolazione civile e la costruzione di hotel di lusso e smart cities nell’enclave palestinese.

Yemen, gli Houthi hanno arrestato 11 membri dello staff Onu Gli Houthi, sostenuti dall'Iran, hanno fatto irruzione domenica negli uffici delle agenzie delle Nazioni Unite per l'alimentazione, la salute e l'infanzia nella capitale yemenita, arrestando almeno 11 dipendenti delle Nazioni Unite, hanno riferito funzionari. I ribelli hanno rafforzato la sicurezza a Sana'a dopo che Israele ha ucciso il loro primo ministro e diversi membri del governo. Sono stati perquisiti anche gli uffici dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e dell'Unicef. Almeno 17 palestinesi uccisi a Gaza da questa mattina Almeno 17 palestinesi sono stati uccisi negli attacchi aerei israeliani in diverse zone di Gaza dall'alba di oggi. Lo scrive Al Jazeera citando fonti negli ospedali della Striscia. Nyt: "Trump blocca quasi tutti i visti ai palestinesi" L'amministrazione Trump ha emanato una sospensione radicale del rilascio di quasi tutti i tipi di visti turistici per i titolari di passaporto palestinese. Lo riporta il New York Times, citando funzionari statunitensi. La decisione, se confermata, rappresenterebbe una drastica estensione del blocco imposto all'inizio di questo mese contro i palestinesi di Gaza che tentano di entrare negli Stati Uniti con visti turistici. La misura seguirebbe anche la conferma del diniego e della revoca dei visti diplomatici per i funzionari palestinesi intenzionati a partecipare all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del mese prossimo a New York. L'ultima decisione degli Usa impedirebbe a molti palestinesi della Cisgiordania e di tutta la diaspora palestinese di entrare negli Stati Uniti con vari tipi di visti non-immigrati, con conseguenze temporanee sui visti per cure mediche, studi universitari, visite ad amici o parenti e viaggi d'affari. Germania: "Migliorare situazione umanitara a Gaza" "Il governo israeliano deve migliorare la situazione umanitaria a Gaza immediatamente, in modo completo, sostenibile e in conformità con i principi umanitari e il diritto internazionale", ha dichiarato il deputato Lars Castellucci, il rappresentante del governo tedesco per i diritti umani e gli aiuti umanitari, in vista di una visita nello stato ebraico e nei territori palestinesi. Ha denunciato le estreme sofferenze dei civili, soprattutto bambini, coinvolti nel conflitto, "che non hanno alcuna colpa o responsabilità". Gli aiuti umanitari tedeschi a Gaza "sono stati aumentati più volte", ma "restano inutili" finché non raggiungono le persone bisognose, secondo il deputato.

