Né con gli Usa né con la Danimarca, la Groenlandia è del suo popolo

Il primo ministro della Groenlandia, Múte Bourup Egede (foto Ansa)
Christian Raimo
11 gennaio 2026 • 19:50Aggiornato, 11 gennaio 2026 • 20:06

L’imperialismo americano e quello danese condividono la medesima radice: la negazione della soggettività politica e dell’umanità della popolazione Inuit. La vera giustizia non consiste nello scegliere tra un nuovo acquirente o un vecchio amministratore, ma nel restituire la piena proprietà della propria terra a chi la abita davvero

Nell’estate del 2019 la proposta avanzata da Donald Trump di acquistare la Groenlandia è stata accolta inizialmente con ironia, ma ha presto rivelato una visione imperialista che considera i territori non come comunità umane, ma come asset strategici e economici da comprare. Oggi i 56mila abitanti dell’isola, per l’88 per cento indigeni Inuit, si trovano schiacciati tra l’espansionismo americano e l’eredità coloniale europea, trattati più come oggetti della storia che come soggetti del proprio d

