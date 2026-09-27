La disfida sulla Groenlandia, il patto di Trump è un’illusione

Il patto su Nuuk trasforma l’isola in protettorato militare Usa. Mosca è a sua volta assertiva, come si vede alle Svalbard, e si muove con la Cina. Mentre le tensioni aumentano, gli spazi di mediazione si sgretolano sempre più

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Due anni a discutere sull’annessione americana della Groenlandia, sulla sovranità danese, sui propositi surreali di Donald Trump. Poi, in sordina, è arrivato l’accordo – molto convinto – che ha definitivamente trasformato l’isola in un protettorato militare americano. Il pensiero si è schiantato sul muro dei fatti: quelli dell’Artico, che da circa un anno è sempre più fronte caldo. Le premesse non erano esattamente queste. L’epilogo In Alaska, ad agosto 2025, Putin e Trump dicevano di essersi ca