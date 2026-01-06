I capi di stato e di governo di alcuni paesi europei, tra cui anche l’Italia, hanno firmato una dichiarazione congiunta a difesa della Groenlandia. Rispettare la «sovranità, l'integrità territoriale e l'inviolabilità delle frontiere», si legge nella nota. «Sono principi universali e non smetteremo di difenderli»

false false

I leader di Danimarca, Francia, Germania, Spagna, Polonia e Italia hanno rilasciato una dichiarazione congiunta in difesa della Groenlandia dopo le minacce alla sua sovranità da parte del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

«La sicurezza dell'Artico rimane una priorità fondamentale per l'Europa ed è fondamentale per la sicurezza internazionale e transatlantica. La Nato ha chiarito che la regione artica è una priorità e gli alleati europei stanno intensificando l'impegno», si legge nel testo firmato dai leader europei.

«Noi e molti altri alleati abbiamo aumentato la nostra presenza, le nostre attività e i nostri investimenti per mantenere l'Artico sicuro e scoraggiare gli avversari. Il Regno di Danimarca, inclusa la Groenlandia, fa parte della Nato. La sicurezza nell'Artico deve quindi essere raggiunta collettivamente, insieme agli alleati della Nato, compresi gli Stati Uniti, rispettando i principi della Carta delle Nazioni Unite, tra cui la sovranità, l'integrità territoriale e l'inviolabilità delle frontiere. Questi sono principi universali e non smetteremo di difenderli», prosegue la dichiarazione.

«Gli Stati Uniti sono un partner essenziale in questa impresa, in quanto alleati della Nato e attraverso l'accordo di difesa tra il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti del 1951. La Groenlandia appartiene al suo popolo. Spetta alla Danimarca e alla Groenlandia, e solo a loro, decidere su questioni che li riguardano».

© Riproduzione riservata