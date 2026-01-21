Paura e delirio a Davos

Trump fa dietrofront: «Sulla Groenlandia accordo con la Nato»

Mattia Ferraresi
21 gennaio 2026 • 21:17

Al World Economic Forum il presidente degli Stati Uniti prima esclude l’opzione militare. Poi si rimangia anche i dazi per l’Ue. Sui social l’annuncio della svolta: «Ci sono le basi per un’intesa»

La notizia arriva su Truth nella serata di Davos: Donald Trump annuncia la «struttura di un futuro accordo sulla Groenlandia e l’intera regione artica». È un primo atto d’intesa annunciato, nel classico stile di Trump, senza dettagli e prima che qualunque cosa sia decisa, ma intanto c’è stato un incontro «molto produttivo» con il Segretario Generale della Nato, Mark Rutte, e i dazi aggiuntivi che dovevano entrare in vigore il 1° sono congelati. Trump ha affidato le trattative al vicepresidente,

