Dopo la decisione di Donald Trump di imporre ai paesi che si stanno opponendo alla politica della Casa Bianca dazi del 10 per cento, il presidente americano si è rivolto direttamente al premier norvegese, comunicandogli che senza il premio Nobel non si sentirà più «obbligato a pensare alla pace». 

PUNTI CHIAVE

10:51

10:14

Mentre il presidente americano predica la necessità di mantenere lontana dalle mire di cinesi e russi la Groenlandia, ha scelto di invitare al Board of peace per la ricostruzione di Gaza anche il presidente russo Vladimir Putin. Il Cremlino starebbe valutando l'invito. 

10:49

Starmer: "Sbagliato usare i dazi contro gli alleati"

Il premier britannico Keir Starmer ha detto che la minaccia di Trump di imporre dazi agli alleati della Nato per questo motivo è "completamente sbagliata". "La Danimarca è un alleato stretto del Regno Unito e degli Stati Uniti, un orgoglioso membro della Nato che si schiera al nostro fianco, anche a costo di un vero costo in termini di vite umane. Negli ultimi decenni, le alleanze sono durate perché si basano sul rispetto e sulla collaborazione, non sulla pressione. Ecco perché ho affermato che l'uso di tariffe doganali contro gli alleati è completamente sbagliato. Non è il modo giusto per risolvere le divergenze all'interno di un'alleanza, né è utile inquadrare gli sforzi per rafforzare la sicurezza della Groenlandia come giustificazione per la pressione economica. Tali misure danneggiano i lavoratori britannici, le imprese britanniche e l'economia britannica. Ed è per questo che sono stato così chiaro su questo tema. Una guerra commerciale non è nell'interesse di nessuno e il mio compito è sempre quello di agire nell'interesse nazionale del Regno Unito".

10:32

Starmer: "Serve una discussione calma tra gli alleati"

"In Groenlandia, il modo giusto per affrontare una questione di questa gravità è attraverso una discussione calma tra alleati" ha detto il premier britannico Keir Starmer. "E diciamolo chiaramente: la sicurezza della Groenlandia è importante, e lo sarà ancora di più man mano che il cambiamento climatico rimodellerà l'Artico, con l'apertura delle rotte marittime e l'intensificarsi della competizione strategica. L'estremo Nord richiederà maggiore attenzione, maggiori investimenti e una difesa collettiva più forte".

10:14

Trump alla Norvegia: "Non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace"

"Considerando che il vostro paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in più, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace, anche se sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti d'America". Lo scrive Donald Trump in una lettera al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr St›re. "La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un 'diritto di proprietà'? Non ci sono documenti scritti", afferma il tycoon riferendosi alla Groenlandia.

09:10

Cina: "Gli Stati Uniti rispettino il diritto internazionale"

Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, nella quotidiana conferenza stampa a Pechino, ha criticato le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi contro i paesi che si oppongono alla presa della Groenlandia: "Il diritto internazionale fondato sulla Carta delle Nazioni unite è la base dell'ordine mondiale e deve essere salvaguardato", ha detto. Guo ha inoltre esortato Washington a non utilizzare Pechino come giustificazione per iniziative unilaterali. "Invitiamo gli Stati Uniti a smettere di usare la cosiddetta 'minaccia cinese' come pretesto per perseguire interessi privati", ha affermato.

07:16

A Davos Trump incontrerà Rutte

Si apre oggi il World economic forum di Davos. L'intervento di Donald Trump è previsto per mercoledì e ha fatto sapere che in quell'occasione incontrerà il segretario generale della Nato con cui ha parlato ieri.

07:01

Trump: "Va allontanata minaccia russa, noi lo faremo"

"Da vent'anni la Nato sta ripetendo alla Danimarca che 'deve allontanare la minaccia russa dalla Groenlandia'. Purtroppo, la Danimarca non è stata in grado di fare nulla al riguardo. Ora è giunto il momento, e sarà fatto!!". È quanto scritto dal presidente Donald Trump su Truth Social a proposito della necessità di garantire la sicurezza del territorio autonomo danese.

