Il presidente americano ha comunicato alla Norvegia che, in assenza di un premio Nobel, non si sente più «obbligato a pensare alla pace». In attesa di una riunione degli alleati europei, il premier britannico Starmer ha criticato la decisione di Trump come «completamente sbagliata». Nel frattempo, il tycoon ha invitato Putin a partecipare al Board of peace
Dopo la decisione di Donald Trump di imporre ai paesi che si stanno opponendo alla politica della Casa Bianca dazi del 10 per cento, il presidente americano si è rivolto direttamente al premier norvegese, comunicandogli che senza il premio Nobel non si sentirà più «obbligato a pensare alla pace».
Nel frattempo, i leader europei stanno cercando di mettersi d’accordo su una linea di risposta al tycoon: le opzioni sul tavolo sono diverse, inclusa l’imposizione di dazi per oltre 90 miliardi di euro.
Trump ha invitato Putin a fare parte del Board of peace
Trump alla Norvegia: "Non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace"
Trump ha invitato Putin a fare parte del Board of peace
Mentre il presidente americano predica la necessità di mantenere lontana dalle mire di cinesi e russi la Groenlandia, ha scelto di invitare al Board of peace per la ricostruzione di Gaza anche il presidente russo Vladimir Putin. Il Cremlino starebbe valutando l'invito.
Starmer: "Sbagliato usare i dazi contro gli alleati"
Il premier britannico Keir Starmer ha detto che la minaccia di Trump di imporre dazi agli alleati della Nato per questo motivo è "completamente sbagliata". "La Danimarca è un alleato stretto del Regno Unito e degli Stati Uniti, un orgoglioso membro della Nato che si schiera al nostro fianco, anche a costo di un vero costo in termini di vite umane. Negli ultimi decenni, le alleanze sono durate perché si basano sul rispetto e sulla collaborazione, non sulla pressione. Ecco perché ho affermato che l'uso di tariffe doganali contro gli alleati è completamente sbagliato. Non è il modo giusto per risolvere le divergenze all'interno di un'alleanza, né è utile inquadrare gli sforzi per rafforzare la sicurezza della Groenlandia come giustificazione per la pressione economica. Tali misure danneggiano i lavoratori britannici, le imprese britanniche e l'economia britannica. Ed è per questo che sono stato così chiaro su questo tema. Una guerra commerciale non è nell'interesse di nessuno e il mio compito è sempre quello di agire nell'interesse nazionale del Regno Unito".
Starmer: "Serve una discussione calma tra gli alleati"
"In Groenlandia, il modo giusto per affrontare una questione di questa gravità è attraverso una discussione calma tra alleati" ha detto il premier britannico Keir Starmer. "E diciamolo chiaramente: la sicurezza della Groenlandia è importante, e lo sarà ancora di più man mano che il cambiamento climatico rimodellerà l'Artico, con l'apertura delle rotte marittime e l'intensificarsi della competizione strategica. L'estremo Nord richiederà maggiore attenzione, maggiori investimenti e una difesa collettiva più forte".
Trump alla Norvegia: "Non mi sento più in dovere di pensare solo alla pace"
"Considerando che il vostro paese ha deciso di non darmi il Premio Nobel per la Pace per aver fermato 8 guerre in più, non mi sento più in dovere di pensare esclusivamente alla Pace, anche se sarà sempre predominante, ma ora posso pensare a ciò che è buono e giusto per gli Stati Uniti d'America". Lo scrive Donald Trump in una lettera al primo ministro della Norvegia, Jonas Gahr St›re. "La Danimarca non può proteggere quella terra dalla Russia o dalla Cina, e perché mai dovrebbero avere un 'diritto di proprietà'? Non ci sono documenti scritti", afferma il tycoon riferendosi alla Groenlandia.
Cina: "Gli Stati Uniti rispettino il diritto internazionale"
Il portavoce del ministero degli Esteri cinese Guo Jiakun, nella quotidiana conferenza stampa a Pechino, ha criticato le dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sui dazi contro i paesi che si oppongono alla presa della Groenlandia: "Il diritto internazionale fondato sulla Carta delle Nazioni unite è la base dell'ordine mondiale e deve essere salvaguardato", ha detto. Guo ha inoltre esortato Washington a non utilizzare Pechino come giustificazione per iniziative unilaterali. "Invitiamo gli Stati Uniti a smettere di usare la cosiddetta 'minaccia cinese' come pretesto per perseguire interessi privati", ha affermato.
A Davos Trump incontrerà Rutte
Si apre oggi il World economic forum di Davos. L'intervento di Donald Trump è previsto per mercoledì e ha fatto sapere che in quell'occasione incontrerà il segretario generale della Nato con cui ha parlato ieri.
Trump: "Va allontanata minaccia russa, noi lo faremo"
"Da vent'anni la Nato sta ripetendo alla Danimarca che 'deve allontanare la minaccia russa dalla Groenlandia'. Purtroppo, la Danimarca non è stata in grado di fare nulla al riguardo. Ora è giunto il momento, e sarà fatto!!". È quanto scritto dal presidente Donald Trump su Truth Social a proposito della necessità di garantire la sicurezza del territorio autonomo danese.
