Il premier britannico Keir Starmer ha detto che la minaccia di Trump di imporre dazi agli alleati della Nato per questo motivo è "completamente sbagliata". "La Danimarca è un alleato stretto del Regno Unito e degli Stati Uniti, un orgoglioso membro della Nato che si schiera al nostro fianco, anche a costo di un vero costo in termini di vite umane. Negli ultimi decenni, le alleanze sono durate perché si basano sul rispetto e sulla collaborazione, non sulla pressione. Ecco perché ho affermato che l'uso di tariffe doganali contro gli alleati è completamente sbagliato. Non è il modo giusto per risolvere le divergenze all'interno di un'alleanza, né è utile inquadrare gli sforzi per rafforzare la sicurezza della Groenlandia come giustificazione per la pressione economica. Tali misure danneggiano i lavoratori britannici, le imprese britanniche e l'economia britannica. Ed è per questo che sono stato così chiaro su questo tema. Una guerra commerciale non è nell'interesse di nessuno e il mio compito è sempre quello di agire nell'interesse nazionale del Regno Unito".