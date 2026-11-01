Guerra fredda nello spazio. I satelliti della Russia minacciano l’Occidente

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Si apre un nuovo capitolo nella competizione spaziale tra la Russia e l’Occidente? Nei giorni scorsi un satellite militare russo si è avvicinato intenzionalmente, come mai prima, a un satellite commerciale occidentale che fornisce immagini all’esercito ucraino. È il primo caso noto di una manovra così delicata (e pericolosa) in orbita terrestre bassa senza il consenso dell’altro operatore. L’episodio è accaduto poche settimane dopo l’annuncio degli Stati Uniti di possedere armi nello spazio. E s