A distanza di poche ore, il presidente turco Recep Tayyip Erdogan sembra seguire lo stesso copione dell’omologo russo, Vladimir Putin. Lo fa in un incontro con i giovani a Erzurum: «Sfortunatamente, l'occidente ha solo fatto provocazioni e non è riuscito a essere fare sforzi per essere un mediatore nel conflitto», ha detto secondo l’Agenzia di stampa turca Anadolu.

«Noi, come Turchia, abbiamo assunto questo ruolo di mediatore nel 2022 e abbiamo iniziato a gestire il corridoio del grano del Mar Nero».

Come Putin

Parole molto simili erano state usate da Putin, in un’intervista televisiva nel giorno di Natale. Aveva sostenuto che la Russia era pronta ai negoziati per la pace, ma che erano altri a ostacolarli. E soprattutto che l’occidente stava seguendo un progetto per dividere la Russia.

