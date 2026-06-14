Mondo

Transazioni e scatole cinesi: la guerra arricchisce Trump

Mattia Ferraresi
Segui Domani su Google
14 giugno 2026 • 07:00

Dall’inizio dell’anno i veicoli finanziari del presidente hanno guadagnato almeno 10 miliardi. La volatilità prodotta dal conflitto in Iran ha creato nuove opportunità d’investimento

Il 23 marzo, a meno di un mese dall’inizio della guerra, pochi minuti prima che Donald Trump annunciasse sul social Truth di avere avuto «conversazioni molto buone e produttive» con l’Iran, qualcuno ha comprato circa 1,5 miliardi di dollari di futures sull’indice S&P 500. Appena uscito il post del presidente, i mercati hanno tirato un sospiro. L’indice Brent è crollato di oltre il 10 per cento, e chi aveva scommesso in anticipo sul calo del prezzo del petrolio ha fatto incassi enormi. Secondo il

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)