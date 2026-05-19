Il presidente Usa ha detto di aver pianificato «un attacco molto importante», ma di averlo rimandato «per un po’, si spera, forse per sempre». E a convincerlo sono stati i paesi arabi della regione, i quali hanno chiesto al tycoon di aspettare due o tre giorni perché ritengono di essere vicini a un accordo con Teheran

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Il presidente Donald Trump ha annunciato di aver rimandato un attacco militare contro l’Iran perché sono in corso «seri negoziati» per porre fine alla guerra. «Sembra esserci un’ottima possibilità che possano trovare una soluzione. Se possiamo farlo senza bombardarli pesantemente, sarei molto contento», ha detto il presidente Usa alla Casa Bianca nella serata del 18 maggio.

Ai giornalisti, Trump ha detto di aver pianificato «un attacco molto importante», ma di averlo rimandato «per un po’, si spera, forse per sempre». E a convincerlo sono stati i paesi arabi del Golfo, i quali hanno chiesto al tycoon di aspettare due o tre giorni perché ritengono di essere vicini a un accordo con l’Iran. In serata la portavoce della Casa Bianca ha ribadito che la linea rossa per Washington è l’uranio arricchito. Per un accordo c’è bisogno che l’Iran rinunci totalmente alle sue ambizioni nucleari.

Intanto, Il leader dei Democratici al Senato federale Usa, Chuck Schumer, ha annunciato che questa settimana verrà presentata per l'ottava volta una «risoluzione sui poteri di guerra» per limitare la capacità del presidente Trump di proseguire il conflitto senza autorizzazione del Congresso.

Esercito Iran: "Usa non commettano errori, abbiamo il dito sul grilletto" "Gli Stati Uniti ei loro alleati non devono commettere più errori strategici o passi falsi, poiché le forze armate iraniane sono più preparate e più forti che in passato e hanno il dito sul grilletto". Lo ha dichiarato il comandante del quartier generale centrale di Khatam al-Anbiya, Ali Abdollahi. "Risponderemo a qualsiasi rinnovata aggressione da parte dei nemici in modo rapido, deciso, potente ed esteso. Se i nostri nemici commetteranno un altro errore, lo affronteremo con maggiore forza rispetto al passato e taglieremo la mano a qualsiasi aggressore", ha aggiunto, secondo quanto riportato da Tasnim. Usa: nuovo sondaggio mostra calo del sostegno a Israele e alla guerra contro l'Iran Un nuovo sondaggio condotto dal quotidiano "New York Times" e dalla Siena University rileva un forte calo del sostegno dell'opinione pubblica statunitense sia alla guerra contro l' Iran sia agli aiuti militari a Israele. Secondo la rilevazione, condotta su 1.507 elettori registrati, solo il 30 per cento sostiene il conflitto con l' Iran , mentre il 64 per cento si dichiara contrario. Anche il sostegno agli aiuti militari statunitensi a Israele appare in rilasciato: il 57 per ceto degli intervistati si oppone all'invio di assistenza militare, mentre il 37 per cento si dice favorevole. Il dato segna un netto cambiamento rispetto al novembre 2023, quando un sondaggio della Quinnipiac University mostrava una maggioranza degli elettori Usa favorevole ad ulteriori aiuti militari a Israele dopo l'inizio della guerra a Gaza. Teheran: "Asse della resistenza è più coeso che mai" Il portavoce del Ministero della Difesa iraniano ha respinto le affermazioni del presidente statunitense Donald Trump, secondo cui le capacità difensive dell'Iran sarebbero state distrutte, affermando che parte delle capacità militari del paese non sono ancora state utilizzate e che l'"asse della resistenza" è più coeso che mai. Così Iran International. Il generale di brigata Reza Talaei-Nik, portavoce del Ministero della Difesa e della Logistica delle Forze Armate iraniano, ha dichiarato all'emittente televisiva yemenita Al Masirah che Trump "non smette di fare affermazioni false" sulla forza militare dell'Iran . "Il prestigio degli Stati Uniti è crollato per mano delle nostre forze armate", ha dichiarato Talaei-Nik. Araghchi: "Usa contraddittori, loro richieste eccessive ostacolano a negoziati" Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha discusso a Teheran con il ministro dell'Interno pakistano degli sforzi in corso per porre fine alla guerra. Lo fa sapere il ministero di Teheran, riportato da Al-Jazeera. Il ministro degli Interni pakistano Mohsin Naqvi ha espresso ad Araghchi la speranza che gli sforzi del suo Paese contribuiscano a stabilire la pace nella regione. "Le posizioni contraddittorie e le richieste eccessive degli Stati Uniti rappresentano un ostacolo al processo diplomatico - ha detto Araghchi durante il colloquio - Apprezziamo gli sforzi di Islamabad per promuovere la diplomazia e prevenire un'escalation. Il nostro ingresso nel percorso diplomatico è stato determinante, nonostante i nostri dubbi sull'amministrazione americana"

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