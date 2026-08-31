I Guardiani della Rivoluzione hanno detto in una nota di aver condotto un'operazione congiunta con missili e droni contro le basi di Al Azraq e Re Hussein, sostenendo di aver provocato «gravi danni», ma al momento non ci sono conferme su questo. La base di Al Minhad negli Emirati è stata invece colpita con dei droni

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Dopo settimane di stallo torna la guerra nel Golfo. I Pasdaran hanno annunciato di aver attaccato nella notte due basi Usa in Giordania e una negli Emirati Arabi Uniti, in risposta al bombardamento americano contro l’isola iraniana di Larak avvenuto qualche ora prima. I Guardiani della Rivoluzione hanno detto in una nota di aver condotto un'operazione congiunta con missili e droni contro le basi di Al Azraq e Re Hussein, sostenendo di aver provocato «gravi danni», ma al momento non ci sono conferme su questo. La base di Al Minhad negli Emirati è stata invece colpita con dei droni.

Un funzionario Usa ha detto a Fox News che tutti i missili diretti in Giordania sono stati intercettati. «I sistemi di difesa aerea hanno intercettato otto missili entrati nello spazio aereo del Regno», si legge in una dichiarazione del portavoce delle forze armate giordane.

Per il Comando centrale americano, l'attacco sui lanciatori iraniani a Larak è stata «un'azione limitata e precisa contro le unità dei pasdaran impegnate nella posa di mine, che rappresentavano una minaccia imminente nello stretto di Hormuz».

Intanto, il segretario al Tesoro americano Scott Bessent ha affermato che gli Stati Uniti intendono sanzionare un'altra banca questa settimana, dopo le misure contro l'egiziana Misr, nell'ambito del giro di vite sulle transazioni economiche con l'Iran. Bessent non ha escluso sanzioni anche nei confronti della Cina: «Tutte le opzioni sono sul tavolo».

Tehran: "Gli Usa sono responsabili dell'escalation" "La piena responsabilità per le conseguenze delle nuove azioni aggressive degli Stati Uniti e per il proseguimento del blocco navale e della guerra economica contro l'Iran ricade sul regime statunitense e su tutte le parti che in qualsiasi modo colludono e partecipano alla preparazione e all'attuazione delle azioni illegali e abusive degli Stati Uniti". Lo afferma in una dichiarazione il ministero degli Esteri iraniano. L'attacco Usa a Larak "è contrario alla Carta delle Nazioni Unite" e quindi il ministero "ricorda la responsabilità dell'Onu di adempiere ai propri compiti di preservare la pace e la sicurezza internazionali e di ritenere l'aggressore responsabile". "Le forze armate iraniane risponderanno con decisione a qualsiasi aggressione militare da parte del nemico, in base al loro diritto all'autodifesa, in modo appropriato" Pezeshkian: "Non cerchiamo la guerra ma reagiremo con forza" "Non stiamo cercando la guerra e questo è il chiaro messaggio che abbiamo trasmesso al mondo finora, ma non rimarremo mai calmi di fronte a qualsiasi aggressione e daremo una risposta decisiva agli aggressori", ha detto questa mattina il presidente Masoud Pezeshkian, citato dall'Irna, in reazione al recente attacco americano all'Iran. "L'instabilità nella regione non è nell'interesse di nessun paese e costituirà una sfida per tutti" ha aggiunto. Hormuz: Petroliera prende fuoco dopo aver urtato due mine La Marina delle Guardie rivoluzionarie iraniane ha dichiarato oggi in un comunicato che "una superpetroliera che aveva violato le norme ha preso fuoco in modo terribile dopo aver urtato due mine marine". "Ribadiamo che le navi che violano le norme di sicurezza dello Stretto subiranno la stessa sorte", ha aggiunto la dichiarazione riportata da Fars, sottolineando che "è obbligatorio rispettare le norme emanate dalla Marina delle Guardie rivoluzionarie per il passaggio e la navigazione. Le compagnie di navigazione non devono lasciarsi ingannare dalle provocazioni dell'esercito americano, responsabile dell'uccisione di bambini, e non devono esporre inutilmente alla distruzione i beni e la vita degli equipaggi delle loro navi".

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