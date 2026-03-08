Mondo

Ue e l’ombra minacciosa del Golfo: il primo rischio è la stagflazione

Francesco Saracenoeconomista
08 marzo 2026 • 07:00

La guerra all’Iran non danneggerebbe tutti allo stesso modo. Se continuasse a lungo, a pagare il prezzo più alto sarebbero paesi asiatici ed Europa. La transizione energetica e verde non è più rinviabile; non solo per l’ambiente, ma per l’autonomia strategica

L’attacco all’Iran ci ricorda ancora una volta, in caso lo avessimo dimenticato, che l’Europa è vulnerabile a ogni stormir di fronde. La chiusura dello Stretto di Hormuz, da cui transita circa un quinto del petrolio globale e una quota significativa del gas naturale liquefatto, ha fatto impennare i costi di assicurazione e trasporto; e la reazione dei prezzi è stata significativa, anche se non (ancora) drammatica. Il barile di Brent, che a causa dei nervosismi dei mercati era già salito da 60 a

Professore di macroe­conomia internazionale ed europea a Sciences Po e alla Luiss. È vicedirettore dell’OFCE, l’os­servatorio francese di congiunture economi­che, e membro del comitato scientifico della Luiss Institute for European Policy and Analysis. Ha pubblicato Oltre le banche centrali, Inflazione, disuguaglianza e Politica economica (Luiss University Press, 2023) La scienza inutile. Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia (Luiss University Press, 2018) e La Riconquista. Perché abbiamo perso l’Europa e come possiamo riprendercela (Luiss University Press, 2020). Twitter: @fsaraceno 