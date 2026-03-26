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Alla vigilia del primo mese di guerra in Iran proseguono le pressioni della Casa Bianca per arrivare a un cessate il fuoco con l’Iran il prima possibile. Secondo i media statunitensi Trump avrebbe detto ai suoi collaboratori di concludere il conflitto il prima possibile, ma attualmente le parti sono ancora lontane nelle trattative.

Teheran vuole «tanto» raggiungere un accordo, ma «ha paura ad affermarlo», ha detto il presidente Usa nelle ultime ore. «Nessuno ha mai visto niente di simile a quello che stiamo facendo in Medio Oriente con l'Iran. Stanno negoziando e desiderano tanto raggiungere un accordo, ma hanno paura di dirlo perché temono di essere uccisi dalla loro stessa gente», ha aggiunto. Intanto, il parlamento iraniano sta cercando di approvare una legge per introdurre il pedaggio per le navi che transitano nello Stretto di Hormuz.

Come ordinato dal premier israeliano Benjamin Netanyahu, l’Idf ha aumentato gli attacchi contro il regime in vista di un possibile accordo. Altri droni e missili sono stati invece diretti verso Tel Aviv, dove si contano per il momento cinque feriti, e i paesi del Golfo. Ancora una volta è finito in fiamme l’aeroporto nazionale del Kuwait, mentre le difese antiaeree emiratine hanno intercettato diversi droni.

L'Iran si prepara a un'operazione via terra dei soldati Usa L'Iran si sta preparando a una possibile operazione militare statunitense per prendere il controllo dell'isola di Kharg. È quanto ha rivelato nelle ultime ore la Cnn, citando fonti a conoscenza delle notizie d'intelligence sul dossier. Secondo le fonti, nelle ultime settimane gli iraniani hanno schierato ulteriori sistemi missilistici antiaerei trasportabili a spalla (Manpads) e hanno anche piazzato "trappole", mine antiuomo e anticarro. E hanno rafforzato la presenza militare. Emirati: il blocco di Hormuz è "terrorismo economico" Per il dirigente petrolifero emiratino Sultan al-Jaber, a capo della compagnia petrolifera statale Abu Dhabi National Oil Co., "militarizzare lo Stretto di Hormuz non è un atto di aggressione contro una singola nazione" ma "è terrorismo economico contro ogni consumatore, ogni famiglia che dipende da energia e cibo a prezzi accessibili". Al-Jaber ha parlato in occasione di un evento organizzato dal Middle East Institute di Washington. Lo riporta l'Associated Press sul suo sito. "Quando l'Iran tiene in ostaggio Hormuz, ogni nazione paga il riscatto, alla pompa di benzina, al supermercato e in farmacia - ha detto -. Nessun Paese può essere autorizzato a destabilizzare l'economia globale in questo modo. Né ora, né mai." Attacco a Nord di Tel Aviv: 5 feriti Il servizio di ambulanze di Israele ha affermato di aver prestato soccorso persone rimaste ferite in un'esplosione avvenuta dopo un lancio di missili a nord di Tel Aviv, nella località di Kfar Qasim. Un paramedico israeliano, il primo ad arrivare sul luogo dell'incidente, lo ha descritto come un "caos". "Siamo arrivati in pochi minuti con unità di terapia intensiva e ambulanze. Sul posto regnava il caos. Abbiamo iniziato a perlustrare l'interno della casa e abbiamo trovato distruzione al centro dell'abitazione. Cinque persone che si trovavano all'interno sono rimaste ferite dall'esplosione", ha raccontato Tomer Gussman, secondo un comunicato stampa diffuso dai servizi di soccorso israeliani. Gussman ha dichiarato che i feriti lievi sono stati trasportati in ospedale Idf: completata "vasta" ondata di attacchi su siti iraniani L'aeronautica militare israeliana ha recentemente completato una "vasta" ondata di attacchi aerei in diverse aree dell'Iran, secondo quanto dichiarato dalle Forze di difesa israeliane (Idf). L'esercito ha aggiunto che gli attacchi hanno preso di mira siti infrastrutturali del regime iraniano, aggiungendo che ulteriori dettagli saranno forniti in seguito. Negli ultimi giorni, gli attacchi israeliani si sono concentrati principalmente sulle industrie di produzione militare iraniane. Usa, sondaggio: cresce il dissenso sulla guerra in Iran I cittadini statunitensi sono sempre più critici nei confronti della guerra contro l'Iran intrapresa dal presidente Donald Trump insieme al premier israeliano Benjamin Netanyahu, mentre restano elevati i prezzi dei carburanti e crescono i timori di un allargamento del conflitto. Secondo un sondaggio del Pew Research Center ripreso dal quotidiano "Politico", il 61 per cento degli intervistati disapprova la gestione della crisi da parte del presidente. Un'indagine di Quinnipiac University rileva che il 42 per cento degli elettori ritiene che il conflitto in corso nel Golfo renderà il mondo meno sicuro, mentre il 35 per cento dei partecipanti al sondaggio ha espresso il parere contrario.

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