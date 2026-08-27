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Lo Stretto di Hormuz resta il punto più delicato della crisi regionale. Una petroliera è stata colpita da un “proiettile sconosciuto” mentre transitava nel tratto marittimo. A bordo è divampato un incendio, poi domato, e l’equipaggio risulta al sicuro. L’episodio, avvenuto martedì 25 agosto e reso noto oggi dall’agenzia britannica Ukmto, si aggiunge a un altro attacco segnalato il giorno prima al largo dell’Oman. Al momento non è ancora chiaro chi siano stati i responsabili.

L’incidente arriva mentre Iran e Oman stanno cercando di definire un nuovo regime temporaneo per il traffico marittimo nello Stretto, ancora in gran parte chiuso. Il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha spiegato che, in caso di accordo, le navi commerciali dirette verso il Golfo Persico passerebbero attraverso acque iraniane, mentre quelle in uscita utilizzerebbero una rotta condivisa tra acque iraniane e omanite. Teheran ha però posto una condizione precisa: il transito non sarebbe consentito alle navi militari. Le rotte allo studio avrebbero carattere temporaneo, mentre Iran e Oman dovrebbero definire entro 30-60 giorni un piano permanente per la gestione del traffico.

Sul tavolo resta anche l’opposizione degli Stati Uniti ad alcuni aspetti dell’intesa. Parallelamente proseguono gli sforzi diplomatici per ridurre la tensione: il primo ministro del Qatar è arrivato a Teheran per colloqui sulla de-escalation, dopo le recenti visite di rappresentanti di Pakistan e Oman.

Pezeshkian: "Non siamo deboli, sappiamo difenderci" L'Iran "non si trova in una posizione di debolezza e sa come difendersi". Lo ha dichiarato il presidente iraniano, Masoud Pezeshkian. "Difendere il nostro Paese è un diritto legittimo e noi abbiamo esercitato questo diritto", ha evidenziato il capo di Stato. Pezeshkian ha inoltre accusato gli Stati Uniti e "l'entità sionista" di aver mosso guerra alla Repubblica islamica mentre erano ancora in corso i negoziati tra Teheran e Washington. Iran: portaerei Roosevelt verso Medio Oriente per oltre 7 mesi La portaerei statunitense USS Theodore Roosevelt e il suo gruppo d'attacco si preparano a un dispiegamento in Medio Oriente della durata di oltre sette mesi, mentre prosegue il conflitto tra Stati Uniti e Iran. Lo riferisce l'Us Naval Institute. La portaerei, le unità di scorta e il Carrier Air Wing 11 dovrebbero lasciare San Diego nelle prossime settimane, diretti nell'area di competenza del Centcom. Il gruppo prenderà il posto della USS George Washington, entrata la settimana scorsa nella zona operativa della Quinta flotta americana. Il capo sottufficiale della Marina statunitense, John Perryman, ha spiegato che l'equipaggio della Roosevelt è consapevole che la missione sarà più lunga del consueto. "Sanno che resteranno là per più di sette mesi. Il loro comandante sta dicendo loro di pianificare sulla base di otto mesi", ha affermato. Il capo delle operazioni navali, ammiraglio Daryl Caudle, ha dichiarato di preferire dispiegamenti limitati a circa sette mesi. "Normalmente non sono favorevole alle estensioni e mi oppongo fermamente, ma anche il nemico ha voce in capitolo", ha aggiunto. La Marina americana mantiene una presenza continuativa di portaerei nel Mar Arabico dall'inizio della guerra contro l'Iran, il 28 febbraio. Le unità statunitensi sono state impiegate nelle operazioni aeree contro il territorio iraniano e nel successivo blocco navale dei porti e delle coste della Repubblica islamica. Petrolio: in forte calo sui mercati asiatici, Wti sotto 82 dlr Il prezzo del petrolio è in forte calo sui mercati asiatici mentre gli investitori continuano a monitorare i colloqui tra Iran e Oman su un possibile accordo per ripristinare la navigazione attraverso lo Stretto di Hormuz. Il Wti si attesa a 81,8 dollari al barile (-5,7 per cento) e il Brent a 87,3 dollari (-6,8 per cento). Premier Qatar arriva a Teheran per colloqui con Iran su de-escalation Il primo ministro del Qatar è atterrato a Teheran per colloqui con funzionari iraniani sulla de-escalation, dopo le visite del capo dell'esercito pakistano e del ministro degli esteri dell'Oman. Lo scrivono vari media internazionali, fra cui Al Jazeera. Iran: niente navi militari a Hormuz in caso di accordo con Oman L'Iran non consentirà il transito di navi militari attraverso lo Stretto di Hormuz nell'ambito dell'accordo che sta negoziando con l'Oman per la gestione del traffico marittimo nella strategica via d'acqua. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi. Diplomatici dei due Paesi si sono incontrati per discutere la gestione del traffico commerciale nello Stretto, che resta in gran parte chiuso a quasi sei mesi dall'inizio della guerra con l'Iran.

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