Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso ottimismo sul fatto che un accordo di pace con l'Iran sia sempre più vicino. Trump ha dichiarato ai giornalisti che gli Stati Uniti e l'Iran si trovano "proprio sul filo del rasoio" tra il raggiungimento di un accordo e la ripresa della guerra. "Se non otteniamo la risposta giusta, potrebbe succedere molto rapidamente. Dobbiamo ottenere la risposta giusta. Dovranno essere risposte positive al 100%", ha aggiunto. Il presidente ha affermato che concederà ancora "qualche giorno" affinché gli sforzi diplomatici abbiano successo. "Speriamo che quelle persone raggiungano un accordo che sia ottimo per tutti, ma non lo so... Se posso salvare delle vite aspettando un paio di giorni, penso che sia una cosa fantastica da fare".