«Abbiamo ricevuto le posizioni della parte americana e le stiamo attualmente esaminando», ha detto il portavoce del ministero degli Esteri. Si cerca di raggiungere un accordo sul programma nucleare di Teheran
Teheran sta esaminando una nuova proposta di accordo arrivata dalla Casa Bianca. A darne notizia è il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Esmail Baghaei, intervenendo alla televisione pubblica. «Abbiamo ricevuto le posizioni della parte americana e le stiamo attualmente esaminando», ha detto, esprimendo al contempo la sua «profonda sfiducia» negli Stati Uniti. Baghaei ha ribadito le richieste della Repubblica islamica: dallo sblocco dei beni iraniani congelati all’estero alla fine del blocco statunitense dei porti iraniani.
«Dobbiamo ottenere la risposta giusta. Dovranno essere risposte positive al 100 per cento», ha detto il presidente Usa Donald Trump, che ha concesso qualche giorno in più alle mediazioni rinviando la ripresa del conflitto.
In attesa della risposta iraniana, il Segretario alla Difesa Usa ha pubblicato un post su X, citando il Vice Presidente JD Vance che affermava che gli Stati Uniti non accetteranno alcun accordo che permetta all’Iran di ottenere un’arma nucleare, aggiungendo che il presidente Trump è «locked and loaded», ovvero pronto ad agire se necessario.
PUNTI CHIAVE
07:15
L'Iran ha ricevuto una "nuova proposta" Usa e la sta esaminando
Iran: giustiziati due uomini accusati di terrorismo e minaccia alla sicurezza nazionale
Le autorità iraniane hanno annunciato l'esecuzione di due uomini accusati di aver creato un gruppo volto a "minare la sicurezza del Paese" e di appartenere a un'organizzazione definita "terroristica". Secondo l'agenzia di stampa semiufficiale "Tasnim", i due erano inoltre accusati di "insurrezione armata mediante la formazione di gruppi criminali", oltre che di sparatorie e tentati omicidi compiuti in linea con gli obiettivi dell'organizzazione. Le autorità iraniane non hanno fornito ulteriori dettagli sull'identità dei giustiziati né sul gruppo a cui sarebbero appartenuti.
Iran: fonti militari, "pronti a usare armi avanzate mai testate prima"
Una fonte militare iraniana ha dichiarato all'agenzia russa "Ria Novosti" che l'Iran dispone di armamenti avanzati sviluppati internamente e "mai utilizzati sul campo di battaglia". Secondo la stessa fonte, Teheran sarebbe pienamente preparata a un'eventuale nuova escalation con gli Stati Uniti e non soffrirebbe di carenze nelle proprie capacità difensive. "Questa volta non intendiamo agire con moderazione", ha avvertito la fonte. Le dichiarazioni seguono le recenti minacce dell'amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Il vice capo di gabinetto della Casa Bianca Stephen Miller, intervistato dall'emittente televisiva "Fox News", ha detto in particolare che l'Iran deve accettare un accordo ritenuto soddisfacente da Washington oppure subire un'azione militare "senza precedenti nella storia moderna".
L'Iran ha ricevuto una "nuova proposta" Usa e la sta esaminando
L'Iran ha annunciato che "sta valutando" la nuova proposta statunitense durante la visita a Teheran del ministro dell'Interno pakistano, che sta mediando i colloqui tra le due parti in conflitto. "Abbiamo ricevuto le posizioni della parte americana e le stiamo attualmente esaminando", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri, Esmail Baghaei, alla televisione di Stato, esprimendo al contempo la sua "profonda sfiducia" negli Stati Uniti. Baghaei ha ribadito le richieste della Repubblica islamica: "lo sblocco dei beni iraniani congelati" all'estero e la fine del blocco statunitense dei porti iraniani.
Iran, Trump: spero accordo vicino, siamo sul filo del rasoio
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha espresso ottimismo sul fatto che un accordo di pace con l'Iran sia sempre più vicino. Trump ha dichiarato ai giornalisti che gli Stati Uniti e l'Iran si trovano "proprio sul filo del rasoio" tra il raggiungimento di un accordo e la ripresa della guerra. "Se non otteniamo la risposta giusta, potrebbe succedere molto rapidamente. Dobbiamo ottenere la risposta giusta. Dovranno essere risposte positive al 100%", ha aggiunto. Il presidente ha affermato che concederà ancora "qualche giorno" affinché gli sforzi diplomatici abbiano successo. "Speriamo che quelle persone raggiungano un accordo che sia ottimo per tutti, ma non lo so... Se posso salvare delle vite aspettando un paio di giorni, penso che sia una cosa fantastica da fare".
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