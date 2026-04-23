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Nel bel mezzo della guerra iraniana e della crisi di Hormuz, John Phelan, segretario della Marina statunitense, ha lasciato l’incarico. A comunicare la notizia è stato il Pentagono, che non ha fornito motivazioni sulla sua uscita. Phelan è il più alto civile in grado nella Us Navy e il suo posto sarà preso per il momento dal suo vice Hung Cao. Secondo quanto riportano i media, si sarebbe dimesso per alcune tensioni con il Segretario della Guerra Pete Hegseth, il quale non gradiva lo stretto rapporto tra Phelan e il presidente Trump.

Nel frattempo, l’esercito Usa ha fatto sapere che grazie al blocco navale è riuscito a fermare 31 imbarcazioni iraniane, la maggior parte di queste erano petroliere. Sul fronte delle trattative, non è ancora chiaro se le due delegazioni si incontreranno venerdì 24 aprile in Pakistan, data annunciata dal presidente degli Stati Uniti. Per il momento la tregua rimane in vigore per un tempo indefinito, la Casa Bianca ha espressamente fatto sapere che Trump non ha imposto scadenze al regime iraniano.

Il Libano accusa Israele di crimini di guerra dopo l'uccisione di una giornalista Il primo ministro libanese Nawaf Salam ha accusato Israele di "crimini di guerra" dopo un attacco israeliano nel sud del Libano, avvenuto mercoledì, in cui una giornalista è rimasta uccisa e un'altra collega ferita. "Attaccare i giornalisti, impedisce alle squadre di soccorso di raggiungerli e poi attaccare nuovamente i loro luoghi dopo l'arrivo delle squadre, costituisce chiaramente un crimine di guerra", ha scritto Salam su X. Secondo il premier libanese, gli attacchi di Israele contro i giornalisti che svolgono il loro lavoro "non sono più episodi isolati, ma sono diventati una pratica comune che condanniamo e respingiamo, così come tutte le leggi e le convenzioni internazionali". "Il Libano non risparmierà alcuno sforzo per portare questi crimini davanti ai tribunali internazionali competenti", ha avvertito Salam. La giornalista libanese Amal Khalil è stata trovata morta nella giornata di ieri tra le macerie in seguito ad un raid aereo israeliano su Al-Tiri, nel sud del Libano. Giustiziato a Teheran un uomo accusato di aver collaborato con il Mossad e un gruppo di opposizione L' Iran ha giustiziato un uomo condannato per legami sia con il gruppo di opposizione in esilio Mujahideen-e-Khalq che con i servizi segreti israeliani. Lo riporta Mizan, organo di informazione della magistratura iraniana. La condanna dell'uomo, Soltanali Shirzadi Fakhr, "è stata confermata dalla Corte Suprema ed eseguita dopo il completamento delle procedure legali", ha affermato Mizan. Iran: Araghchi, responsabilità blocco Hormuz è di Usa e Israele Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha dichiarato all'inviato speciale sudcoreano Chang Byung-ha, durante un incontro a Teheran, che "l'aggressione statunitense e israeliana è la radice dell'insicurezza" nella regione del Golfo e nello Stretto di Hormuz. Araghchi ha parlato a Chang dei "crimini" commessi da Stati Uniti e Israele e ha esortato i Paesi ad assumere una posizione chiara e ferma nel condannare gli attacchi, ha affermato il governo iraniano in un post sui social media. "L' Iran , in quanto Stato costiero, ha adottato misure ai sensi del diritto internazionale per difendere la propria sicurezza ei propri interessi. La responsabilità delle conseguenze ricade sugli aggressori", ha dichiarato Araghchi. Usa: 31 imbarcazioni iraniane fermate con il blocco navale Il Comando militare americano per il Medio Oriente, il Centcom, ha dichiarato che le forze statunitensi hanno "ordinato a 31 navi di invertire la rotta o di rientrare in porto nell'ambito del blocco americano contro l' Iran ". "La maggior parte delle navi si è conformata alle istruzioni americane", ha scritto ancora il Centcom su X, aggiungendo che "la maggior parte delle navi che hanno fatto marcia indietro erano petroliere". Secondo il Pentagono ci vogliono 6 mesi per sminare Hormuz Potrebbero essere necessari fino a sei mesi per liberare completamente lo stretto di Hormuz dalle mie collocate dai militari iraniani e un'operazione del genere difficilmente verrebbe avviata prima della fine della guerra tra Stati uniti e Iran . Questa, secondo il Washington Post, la valutazione che il Pentagono ha trasmesso al Congresso e che suggerisce come l'impatto economico del conflitto possa protrarsi fino alla fine dell'anno o anche oltre. La stima è stata illustrata martedì in un briefing riservato ai membri della commissione Forze armate della Camera da un alto funzionario del Dipartimento della Difesa, hanno riferito tre fonti a conoscenza della discussione al Wp. Secondo le stesse fonti, il calendario prospettato avrebbe suscitato frustrazione sia tra i democratici sia tra i repubblicani, perché lascia prevedere prezzi elevati di benzina e petrolio anche molto dopo un eventuale accordo di pace.

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