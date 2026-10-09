Le forze israeliane hanno continuato a intensificare le incursioni e gli attacchi contro i palestinesi nella Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Stamattina hanno fatto irruzione nella città di Salfit, nella Cisgiordania centrale, prendendo d'assalto le case di numerosi palestinesi e dispiegando truppe in tutta la città, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa palestinese Wafa. I coloni israeliani hanno anche dato fuoco agli ulivi nella zona di Wadi al-Sha'ir, situata tra la città di Salfit e East al-Luban. Le forze israeliane hanno arrestato due ex prigionieri nella città di Beita, a sud di Nablus, ha aggiunto Wafa. Fonti riferiscono che le Idf hanno fatto irruzione nella città all'alba, hanno perquisito diverse abitazioni e arrestato Khaled Barham Daoud e Khaled Hamdan Abu Hamdan. Ieri, forze israeliane e coloni hanno ucciso otto cittadini a Gaza e arrestato almeno 45 persone nella Cisgiordania, mentre i coloni ne hanno ferite almeno altre 26, secondo quanto riportato da Wafa. I coloni hanno attaccato i raccoglitori di olive e assediato una casa a Masafer Yatta, mentre i soldati hanno demolito un'abitazione ed emesso ordini di demolizione per diverse strutture agricole.