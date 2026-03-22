La corsa del futuro

Le conseguenze dell’Iran, nessun Vance dopo Trump

Mattia Ferraresi
22 marzo 2026 • 17:47

Superato da Rubio nelle simpatie del tycoon, il vicepresidente ora ha dei dubbi sulla campagna 2028. La corrente Maga che si è affermata predicando il disimpegno americano è travolta dalla “furia epica”

Il vicepresidente degli Stati Uniti, JD Vance, ha dei dubbi sulla corsa alla presidenza nel 2028. Quello che fino a pochi mesi fa sembrava il successore designato e inevitabile di Donald Trump, l’uomo che conduceva nei sondaggi interni al partito con il 36 per cento contro il 10 per cento del segretario di Stato, Marco Rubio, non ha ancora deciso se il suo momento è arrivato. Alcune fonti a lui vicine hanno fatto sapere al Washington Post che è in corso un processo di discernimento, per usare un

Per continuare a leggere questo articolo

Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi
Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)