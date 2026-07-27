La Guida Suprema dell'Iran, l'Ayatollah Seyed Mojtaba Khamenei, ha sottolineato la continuità della politica strategica iraniana a sostegno di Hezbollah, evidenziando il ruolo pionieristico della milizia sciita libanese nel contrastare Israele e nell'ispirare le nazioni libere di tutto il mondo a resistere "all'oppressione dell'arroganza globale". Il legame tra il partito libanese e la guida politico-religiosa iraniana è storico. In risposta a una lettera di fedeltà e lealtà dello sceicco Naim Qassem, segretario generale di Hezbollah, Khamenei ha affermato che l'Iran ha posto la salvaguardia dell'integrità territoriale del Libano e la cessazione completa e incondizionata dell'aggressione da parte di Israele come condizione primaria per qualsiasi accordo volto a porre fine alla guerra imposta all'aggressiva amministrazione statunitense. Insomma, senza una pace anche in medio oriente le ostilità con Washington non finiranno. "Oggi - sono le parole di Khamenei -, mentre le nazioni del mondo sono stanche dell'oppressione e della crudeltà del governo degli Stati Uniti e dei criminali sionisti che distruggono raccolti e stirpi, non resta altra via che la jihad e la resistenza. Ora che Hezbollah in Libano si erge come una solida roccia, avanguardia dei gruppi jihadisti contro la brutale aggressione del regime sionista e dei suoi sostenitori, questa fermezza è diventata un messaggio di ispirazione per le nazioni libere del mondo che cercano la liberazione dall'oppressione dell'arroganza globale e dei suoi emissari"