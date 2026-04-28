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La guerra va male e Vance attacca Hegseth: così il cerchio magico di Trump va in pezzi

Mattia Ferraresi
28 aprile 2026 • 20:07

Il vicepresidente in diverse riunioni ha sollevato il dubbio che il ministro della Guerra non dica la verità sull’andamento sull’Iran. Si fa strada il timore di un “conflitto congelato”: per la Casa Bianca è la prospettiva peggiore in vista del voto di midterm

Una dettagliatissima indagine dell’Atlantic ha rimesso al centro della scena il conflitto fra il vicepresidente, JD Vance, e il Pentagono guidato da Pete Hegseth. Vance è notoriamente la voce più scettica sugli interventi militari attorno a Donald Trump, il quale ha pubblicamente concesso con un eufemismo che il vice è «forse meno entusiasta di altri» sulla guerra in Iran. E proprio il deficit di entusiasmo lo ha spinto a mandare Vance a mettere la faccia sul fallimento diplomatico del primo (e

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Mattia Ferraresi

Modenese, come tutti. Giornalista di Domani, scrive di politica estera e altre cose. È stato caporedattore per quattro anni. Ha lavorato per il Foglio e scrive per New York Times, Wall Street Journal, Boston Globe, Foreign Policy. Ultimo libro: I demoni della mente. Il racconto di un'epoca in cui non si ha fiducia in niente ma si crede a tutto (Mondadori)