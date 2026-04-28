La guerra va male e Vance attacca Hegseth: così il cerchio magico di Trump va in pezzi

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Una dettagliatissima indagine dell’Atlantic ha rimesso al centro della scena il conflitto fra il vicepresidente, JD Vance, e il Pentagono guidato da Pete Hegseth. Vance è notoriamente la voce più scettica sugli interventi militari attorno a Donald Trump, il quale ha pubblicamente concesso con un eufemismo che il vice è «forse meno entusiasta di altri» sulla guerra in Iran. E proprio il deficit di entusiasmo lo ha spinto a mandare Vance a mettere la faccia sul fallimento diplomatico del primo (e