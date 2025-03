In caso di accordo, Hamas rilascerebbe cinque ostaggi vivi, tra cui un americano-israeliano, in cambio dell’entrata nella Striscia degli aiuti umanitari e un cessate il fuoco temporaneo. Il ministro degli Esteri turco a Washington il 25 marzo. L’Alto rappresentante Ue in visita a Gerusalemme, mentre nel nord un attentatore ha ucciso un 75enne

Dal Cairo una nuova proposta per la tregua tra Hamas e Israele è stata avanzata dai funzionari egiziani. La bozza prevede che l’organizzazione palestinese dovrà fornire informazioni dettagliate sugli ostaggi, sia vivi che deceduti, compresi anche dei filmati. Un funzionario di Hamas ha detto all’Associated Press che il movimento ha «risposto positivamente» alla proposta dell’Egitto. In caso di accordo, Hamas rilascerebbe cinque ostaggi vivi, tra cui un americano-israeliano, in cambio dell’entrata nella Striscia degli aiuti umanitari e un cessate il fuoco temporaneo.

Il Cairo ha ribadito «la sua ferma e principiale posizione» contro «qualsiasi tentativo di spostare forzatamente o volontariamente i palestinesi dalla Striscia di Gaza verso qualsiasi altro luogo al di fuori di essa, in particolare verso i territori egiziani, poiché tale azione rappresenterebbe la liquidazione della causa palestinese e una minaccia imminente per la sicurezza nazionale dell'Egitto».

È quanto si legge in una nota del Servizio informazione statale egiziano (Sis), che respinge «le accuse diffuse da alcuni media secondo cui l'accettazione da parte dell'Egitto dello spostamento - che in realtà è completamente respinto - sarebbe legata agli aiuti economici che gli vengono forniti». Del futuro di Gaza parlerà a Washington il 25 marzo il ministro degli Esteri turco Hakan Fidan, che incontrerà il segretario di stato Marco Rubio e altri funzionari dell’amministrazione Trump. Sul tavolo anche lo scenario siriano.

Kallas a Gerusalemme

A Gerusalemme è andata invece in visita la rappresentante della politica estera dell'Unione europea Kaja Kallas, che ha incontrato il ministro degli Esteri israeliano, Gideon Sa’ar.

«Riprendere i negoziati è la sola via praticabile per porre fine alle sofferenze da entrambe le parti. La violenza chiama violenza. Assistiamo ad una escalation pericolosa, che sta provocando un'incertezza per le famiglie degli ostaggi e morte e orrore per il popolo palestinese», ha detto Kallas.

«Dobbiamo assolutamente discutere di come sarà prevista la futura governance di Gaza, di come sarà il futuro, e l'Unione europea è pronta a partecipare a queste discussioni in modo da evitare che questi problemi si verifichino in futuro», ha aggiunto Kallas. «È chiaro che l'Ue sostiene la lotta al terrorismo. La sicurezza di Israele è molto importante per l'Ue, ma anche i diritti dei palestinesi devono essere rispettati», ha detto ribadendo che Bruxelles accoglie con favore il piano presentato dall’Egitto sul futuro di Gaza.

Il ministro Sa’ar ha insistito sul fatto che lo stato ebraico sta rispettando il diritto internazionale a Gaza sul piano degli aiuti umanitari. Ha anche detto che il gabinetto di guerra israeliano non ha preso alcuna decisione in merito a un’occupazione militare futura della Striscia. «Stiamo combattendo la guerra del mondo libero. Iran, Houthi, Hamas e Hezbollah ci attaccano perché siamo vicini. Ma non fatevi illusioni, la guerra è contro la civiltà occidentale. Contro i suoi valori e i suoi stili di vita», ha detto il ministro.

Gaza

Nel mentre, però, proseguono i raid aerei dell’esercito israeliano su Khan Younis e Rafah. Nelle ultime ventiquattro ore sono state uccise almeno 25 persone. Il bilancio aumenterà inevitabilmente con l’operazione via terra che l’Idf sta organizzando su Gaza.

L’esercito israeliano ha infatti rilasciato una serie di immagini che mostrano colonne di carri armati e veicoli corazzati diretti verso il sud di Gaza, dove già sono presenti due divisioni militari.

Attentato nel nord

Secondo la polizia israeliana, un uomo di 75 anni è rimasto ucciso nell'attentato sulla strada 66 nel nord di Israele. Il terrorista ha prima investito delle persone che aspettavano alla fermata dell'autobus, poi è sceso dalla sua auto e ha aperto il fuoco. «Un terrorista ha aperto il fuoco sui civili ed è stato immediatamente neutralizzato dagli agenti presenti sulla scena», ha affermato il portavoce della polizia. L'attacco è avvenuto all'incrocio di Tishbi, vicino a Yoqneam, circa quindici chilometri a sud-est di Haifa.

«Stamattina abbiamo assistito a un barbaro attentato terroristico vicino a Yokneam, costato la vita a un uomo di 75 anni. È il risultato della continua incitazione da parte dell'Autorità nazionale palestinese. In una regione pericolosa come la nostra, la stabilità e la deradicalizzazione non si ottengono con la debolezza. Solo dopo la sconfitta dell'Isis sul campo di battaglia ha smesso di attrarre giovani europei nelle sue fila», ha detto il ministro Sa’ar.

