Gli estremisti e fondamentalisti iraniani hanno espresso indignazione per l'accordo sul cessate il fuoco con Israele da parte di funzionari del governo.

"Il giocatore d'azzardo (il presidente Donald) Trump ha rivendicato l'accettazione del cessate il fuoco con Israele da parte dell'Iran, e alcuni ci hanno creduto. Ma, secondo la Costituzione, è di competenza del leader Ali Khamenei annunciare guerra o pace, non dei funzionari dell'amministrazione o dei comandanti militari", ha affermato il deputato parlamentare estremista Hamid Rasai, sottolineando che il leader ha sempre ribadito che "No alla guerra imposta, No alla pace imposta".

Sui social media, gli estremisti affermano di voler "ascoltare la storia di guerra e pace direttamente dal leader" e sottolineano: "La pace da loro imposta ha lo stesso obiettivo della guerra da loro imposta. La guerra è iniziata con gli attacchi israeliani e finirà con gli attacchi dell'Iran". La Tv di stato fondamentalista ha anche affermato che "non c'è fiducia nelle intenzioni di Trump, incluso il nuovo annuncio del cessate il fuoco... Il presidente degli Stati Uniti ha chiesto il cessate il fuoco, come se lo stesse implorando", ha aggiunto la Tv.