"Come è finito il genocida Hitler, allo stesso modo finirà il genocida Netanyahu. Come i nazisti sono stati ritenuti responsabili, anche coloro che distruggono i palestinesi saranno ritenuti responsabili. L'umanità sta con la Palestina, non distruggerete i palestinesi", si legge in un messaggio del ministero degli Esteri turco, pubblicato su X. La dichiarazione è arrivata a poche ore di distanza da un discorso del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, in cui ha detto: "Come siamo entrati nel Karabakh e in Libia, potremmo fare lo stesso con loro. Niente è impossibile. Dobbiamo essere forti per fare tali passi". Facendo paventare la possibilità di un intervento militare turco diretto nella Striscia di Gaza. Immediata la risposta del ministro degli Esteri israeliano: "Erdogan segue le orme di Saddam Hussein e minaccia di attaccare Israele. Lasciate che ricordi cosa è successo lì e come è finita".