La Russia sta compiendo un genocidio ai danni dell’Ucraina. Lo ha affermato il presidente statunitense Joe Biden che ha evidenziato come la volontà di Vladimir Putin sia quella «di cancellare l’idea di essere ucraini».

L’inquilino della Casa Bianca, poi, ha sottolineato: «Lasceremo agli avvocati decidere come qualificarlo a livello internazionale, ma di sicuro è quello che sembra a me». Una presa di posizione forte, subito accolta in maniera positiva dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky che le ha definite «parole da vero leader».

D’altronde Zelensky sono giorni che, soprattutto dopo la scoperta degli eccidi ai danni della popolazione civile lasciati alle spalle dai soldati russi, denuncia quelli che considera dei piani di genocidio da parte di Mosca. Un modo per alzare la pressione internazionale sul Cremlino e cercare di porre fine alla guerra.

Non tutti sono d’accordo

Più cauto, invece, il presidente francese Emmanuel Macron, che in un’intervista, riferendosi alle frasi di Biden, ha cercato di smorzare: «Non sono sicuro che l’escalation di parole servirà alla causa». I tentativi di Macron di prendere le distanze da un certo tipo di toni erano già avvenuti settimane fa, quando Biden aveva definito Putin un «macellaio». Nonostante l’invito a controllare i termini, il capo dell’Eliseo ha parlato di una guerra brutale, iniziata unilateralmente, e delle prove che ormai inchiodano l’esercito russo per crimini di guerra.

Anche la Cina ha commentato le parole di Biden. Il portavoce del ministero degli Esteri Zhao Lijian ha ribadito che Pechino «ha sempre sostenuto che sull’Ucraina la massima priorità per tutte le parti interessate è mantenere la calma e la moderazione, cessare il fuoco e fermare la guerra il prima possibile». Ma poi ha aggiunto: «Qualsiasi sforzo della comunità internazionale dovrebbe raffreddare la tensione, non alimentarla, e dovrebbe spingere per una soluzione diplomatica, non aggravare ulteriormente gli scenari».

