Il presidente russo Vladimir Putin e l’omologo statunitense Donald Trump terranno una nuova conversazione telefonica lunedì 19 maggio, come annunciato dallo stesso Trump sulla piattaforma Truth Social. Si tratterà del terzo colloquio tra i due leader dall’inizio dell’anno. La telefonata è prevista per le 16 ora italiana e, secondo quanto dichiarato dal presidente americano, verterà principalmente sulla questione Ucraina e sugli scambi commerciali. Il portavoce del Cremlino, Dmitrij Peskov, ha confermato i preparativi in corso all’agenzia russa TASS, sottolineando l’importanza del dialogo diretto tra Mosca e Washington in un contesto geopolitico così delicato.

L’ultimo contatto diretto tra i due leader risale al 18 marzo, quando Putin sostenne — pur con riserve — la proposta di Trump per un cessate il fuoco in Ucraina, ordinando temporaneamente la sospensione degli attacchi russi alle infrastrutture energetiche. Tuttavia, non vi fu alcuna risposta ufficiale da Kiev. Già il 12 febbraio, i due avevano discusso telefonicamente delle tensioni bilaterali e della situazione Ucraina, concordando sull'opportunità di mantenere contatti regolari e di pianificare un vertice faccia a faccia. Trump ha più volte ribadito pubblicamente il desiderio di accelerare l'organizzazione di un incontro in presenza con Putin. L’opinione pubblica internazionale e le cancellerie europee osservano con attenzione questi sviluppi, che potrebbero avere un impatto significativo sui negoziati di pace e sul futuro equilibrio geopolitico.