Mentre il conflitto va avanti, dopo gli attacchi della Russia su Leopoli e di fronte alla crisi di Mariupol il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiede con urgenza più armi. Il discorso del presidente Joe Biden a Varsavia intanto è stato ridimensionato dal Segretario di stato Antony Blinken e criticato dal presidente francese Emmanuel Macron.

20:19 – L’autorità per comunicazioni di Mosca ha chiesto che non venga trasmessa o divulgata la prima intervista al presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky dall’inizio della guerra.

Lunedì dovrebbero riprendere i negoziati in Turchia, secondo quanto ha riportato un membro della delegazione ucraina, citato dall’agenzia Ukrinform.

16: 57 – Vladimir Putin vuole dividere l'Ucraina in due, emulando la divisione del dopoguerra tra Corea del Nord e Corea del Sud, ha detto il capo dell'intelligence militare del paese invaso. Lo riporta il Guardian che ha interloquito con il generale Kyrylo Budanov.

Budanov aveva previsto l'invasione della Russia già a novembre e ha affermato che Mosca non sarebbe stata in grado di «inghiottire» il paese, ma avrebbe dovuto affrontare la guerriglia se avesse cercato di dividerlo.

Il leader locale Leonid Pasechnik ha dichiarato che l'autoproclamata Repubblica popolare di Lugansk potrebbe tenere presto un referendum sull'anessione alla Russia. Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Oleg Nikolenko, ha detto a Reuters che non avrebbe basi legali: «Tutti i falsi referendum nei territori temporaneamente occupati sono nulli e non avranno validità».

16:53 – «La bandiera ucraina sventola su Mariupol, la città è circondata, le forze russe hanno preso il controllo della periferia, la città è in un anello e si sta restringendo» ha detto il sindaco di Mariupol, Vadym Boychenko, in un’intervista all'agenzia ucraina Unian. «Il 50 per cento della popolazione di 540.000 persone è stata evacuata dalla città -ha detto il primo cittadino di Mariupol- e il 90 per cento del patrimonio abitativo è stato danneggiato, 2.600 case». Mariupol «ha bisogno di un'evacuazione completa -aggiunge Boychenk. Migliaia di persone «sono morte, posso dire con certezza che questa cifra è molto più alta» di 2187 (dati del consiglio comunale due settimane fa).

15:11 – I dati del Viminale sulle persone che fuggono dall’Ucraina: giunti in Italia 71.940 profughi, 28.197 sono minori. Finora si tratta di 37.082 donne, 6.661 uomini a cui si aggiungono i minori. Rispetto a ieri l'incremento è di 1.156 ingressi nel territorio nazionale: le destinazioni principali sono Milano, Roma, Napoli e Bologna.

14:55 – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rilasciato oggi per la prima volta dall'inizio della guerra un’intervista ai giornalisti russi, che hanno promesso di pubblicare in serata l'intera conversazione senza censure. Lo riporta l'Ukrainian Pravda. La conversazione è durata due ore. Tra i giornalisti che hanno intervistato il presidente ucraino, il caporedattore di Meduza Ivan Kolpakov, il caporedattore di Dozhd TV Tikhon Dzyadko, lo scrittore e giornalista Mikhail Zigar e il corrispondente di Kommersant Vladimir Solovyov.

13:18 – Il presidente francese Emmanuel Macron mette in guardia dal rischio di un’ «escalation» verbale con Mosca, un’escalation aggravata – fa intendere- dalle parole del presidente Usa, Joe Biden, che ha definito il capo del Cremlino, Vladimir Putin, un «macellaio» per la sua invasione dell'Ucraina. Macron ha detto all'emittente France 3 che punta prima a «raggiungere un cessate il fuoco e poi il ritiro totale delle truppe russe con la diplomazia. Ma se vogliamo farlo -ha detto- non possiamo intensificare nè le parole nè le azioni». «Non utilizzerei» le parole del presidente Usa Joe Biden ha detto a “Dimanche en politique”, su France 3.

Frank-Walter Steinmeier, intervenendo oggi via video (in quanto positivo al Covid-19) al concerto di solidarietà per l'Ucraina tenuto dalla Filarmonica di Berlino ha detto: «Non lasciamo che l'odio del presidente russo Vladimir Putin diventi odio tra i popoli, anche nella nostra società». E ha aggiunto: «Dobbiamo essere vigili contro le animosità dilaganti». Il concerto ha tuttavia sollevato le critiche dell'ambasciatore ucraino a Berlino, Andriy Melnyk, il quale non ha accettato l'invito e su Twitter ha evidenziato che i brani sarebbero stati suonati «solo da solisti russi».

12:41 – Il papa torna all'Angelus a pregare per la fine della guerra in Ucraina. Ha parlato della «bestialità della guerra» e «atto barbaro e sacrilego». La guerra «non può essere qualcosa di inevitabile», ha sottolineato il pontefice.

In mattinata gli Stati Uniti hanno ribadito dopo le parole del presidente Joe Bidena Varsavia che non hanno una strategia di cambio di regime per la Russia, lo ha ripetuto ai giornalisti il ​​segretario di stato Antony Blinken domenica dopo che il presidente Joe Biden ha detto che il russo Vladimir Putin «non può rimanere al potere».

E ha spiegato: «Penso che il presidente, la Casa Bianca, ieri sera abbia sottolineato che, semplicemente, al presidente Putin non può essere conferito il potere di fare una guerra o impegnarsi in un'aggressione contro l'Ucraina o chiunque altro», ha detto Blinken durante una visita a Gerusalemme. Infine: «Come sapete, e come ci avete sentito dire ripetutamente, non abbiamo una strategia di cambio di regime in Russia – o altrove, se è per questo».

10:30 – Nel nuovo appello il presidente ucraino Zelensky ha ribadito: «Impossibile salvare Mariupol senza altri tank e aerei, i missili russi non si abbattono con fucili e mitra». Kiev sollecita più aiuti e polemicamente si chiede se non sia Mosca con l'intimidazione a guidare la comunità euroatlantica.

La Difesa ucraina riferisce dell'uccisione di un altro generale russo, sarebbe il settimo, in un attacco vicino alla città meridionale di Kherson. E fonti di stampa segnalano che gli ucraini hanno recuperato terreno, riprendendo il controllo anche di alcuni centri urbani.

Attacchi

Forze ucraine hanno respinto con successo attacchi russi nelle regioni di Donetsk e Lugansk nelle ultime 24 ore: lo riporta il Kyiv Independent. Il ministero dell'interno ha denunciato l'uso di bombe a grappolo in una zona residenziale di Krasnohorivka, nella regione di Donetsk. Distrutti otto carri armati russi, 11 tra blindati e altri veicoli, e un mortaio. Nelle ultime 24 ore, secondo l'aeronautica è stato abbattuto un aereo, 12 velivoli senza pilota e due missili da crociera.

Mosca intanto ha colpito nuovamente il centro di ricerca nucleare a Kharkiv, e l'Aiea, Agenzia internazionale per l’energia atomica ha espresso preoccupazione per il personale di Chernobyl.

I bambini

Intanto la guerra continua a mietere vittime. Sono 139 i bambini ucraini rimasti uccisi dall'inizio dell'invasione, secondo informazioni dell'ufficio del procuratore generale. Più di duecento quelli feriti.

