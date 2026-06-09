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Zelensky vede la svolta: «La Russia è isolata anche dagli americani»

Davide Maria De Luca
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09 giugno 2026 • 19:13

L’ottimismo del leader ucraino: «Ma serve un vertice con Europa e Usa». L’irritazione di Mosca: «La mediazione di Washington è stata sospesa»

Kiev – Volodymyr Zelensky ne è convinto: ora l’Ucraina non sta più perdendo la guerra. In una lunga intervista al quotidiano britannico The Guardian, il leader ucraino è apparso ottimista, sicuro che il conflitto che da oltre quattro anni dilania il suo paese sia a un punto di svolta. «Non possiamo ancora dire che la Russia stia perdendo – ha detto Zelensky – ma possiamo dire che stanno perdendo l’iniziativa, ogni giorno di più». Zelensky ha ricordato le perdite che la Russia starebbe subendo og

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Davide Maria De Luca
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Davide Maria De Luca

Giornalista politico ed economico, ha lavorato per otto anni al Post, con la Rai e con il sito di factchecking Pagella Politica.