Zelensky vede la svolta: «La Russia è isolata anche dagli americani»

true false

Kiev – Volodymyr Zelensky ne è convinto: ora l’Ucraina non sta più perdendo la guerra. In una lunga intervista al quotidiano britannico The Guardian, il leader ucraino è apparso ottimista, sicuro che il conflitto che da oltre quattro anni dilania il suo paese sia a un punto di svolta. «Non possiamo ancora dire che la Russia stia perdendo – ha detto Zelensky – ma possiamo dire che stanno perdendo l’iniziativa, ogni giorno di più». Zelensky ha ricordato le perdite che la Russia starebbe subendo og