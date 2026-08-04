Il Kuwait è in trattative con l'Arabia Saudita e altri Paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare dallo Stretto di Hormuz, la cui chiusura ha azzerato le esportazioni del Paese. Lo ha annunciato in una intervista all'agenzia di stampa giapponese "Kyodo" il ministro del Petrolio Tariq Sulaiman Al Roumi. Tra le ipotesi allo studio figurano un collegamento attraverso l'Arabia Saudita verso il Mar Rosso o l'Oman e una seconda rotta fino al porto emiratino di Fujairah. Secondo Al Roumi si tratterebbe di un progetto di grandi dimensioni, per il quale è ancora in corso la valutazione della soluzione più efficiente e meno costosa. Il ministro ha inoltre affermato che il ripristino di alcuni depositi petroliferi colpiti dagli attacchi richiederà almeno un anno. Il ministro ha infine condannato gli attacchi missilistici e con droni attribuiti all'Iran contro Kuwait e altri Stati del Golfo, assicurando che le infrastrutture energetiche del Paese sono protette dai sistemi di difesa aerea e che tali capacità saranno ulteriormente potenziate.