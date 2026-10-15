Iran, il tycoon vuole usare «la madre di tutte le bombe»

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Nuovo giorno, nuovo attacco: forse. Intanto, un nuovo piano c'è: anzi, le opzioni militari che Donald Trump sta valutando per chiudere il dossier Iran sono molte. Una comprende anche l'impiego della Moab, Massive Ordnance Air Blast Bomb, la comunemente chiamata “madre di tutte le bombe". L'ipotesi è quella di impiegarla contro infrastrutture energetiche e impianti nucleari degli sciiti, prima o dopo le elezioni di midterm. Più che un’escalation Per i funzionari della Casa Bianca che hanno parl